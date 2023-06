12:46:16 Docente do Senac Guarulhos aponta dicas para cuidados com a pele no inverno

O tempo frio exige cuidados especiais e mais intensos com a pele, pois basta cair a temperatura para que ela já dê sinais de ressecamento e fragilidade.

Não importa se a pele é seca ou oleosa, todos os tipos de pele precisam de proteção, principalmente quem usa maquiagens. Camila Birolli, docente da área de beleza do Senac Guarulhos Celestino e Faccini traz algumas dicas sobre como cuidar da pele no período do inverno. Confira:

1) Quais as principais dicas para fazer uma maquiagem que não danifique a pele, principalmente nesse período do inverno?

A dica principal é de sempre preparar a pele antes de receber os produtos. Uma higiene correta antes da maquiagem e a utilização dos produtos específicos para o seu tipo de pele fazem toda a diferença para a saúde e bem-estar. É essencial sempre remover toda a maquiagem antes de dormir e seguir uma rotina de cuidados adequada.

2) Existem procedimentos pré e pós maquiagem que ajudam nos cuidados com a pele? Pode citar quais são?

Sim!! Durante o inverno é comum que a pele fique um pouco mais ressecada, por esse motivo é essencial caprichar nos hidratantes, tanto no pré, quanto no pós maquiagem. É natural precisar realizar a troca do hidratante nessa época do ano (ou reforçar o uso). Além disso, aumentar a ingestão de água para manter o corpo sempre hidratado e não dispensar o uso do protetor solar, mesmo em dias mais frios, e manter os pinceis sempre limpos e higienizados auxiliam no controle de alergias decorrentes à acumulo de fungos e bactérias acumulados nos pincéis.

3) Sabemos que existem diferentes tipos de peles: secas, oleosas e mistas. Qual produto é essencial para cada uma delas e qual a maneira certa de usar? (pode citar um produto para cada tipo de pele)

Pele Mista – produtos com textura gel creme e séruns: absorção mais rápida sem pesar na pele.

Para esse tipo de pele indico o uso da Vitamina C, pois ela auxilia na uniformização e radiância da pele e você pode utilizá-la, por exemplo, antes do protetor solar ou da maquiagem. A aplicação pode ser realizada em todo rosto.

Pele Seca – produtos com textura bem hidratante, de preferência aqueles que restauram a barreira protetora da pele (reposição de ceramidas e ácido hialurônico são excelentes ativos para esse tipo de pele). A dica é utilizar o produto logo ao sair do chuveiro para recuperar a hidratação.

Pele Oleosa – produtos com textura gel creme, para esse tipo de pele o ideal é utilizar ativos que controlam a oleosidade, como por exemplo, o ácido salicílico. Gel de limpeza facial e água micelar são excelentes produtos para esse tipo de pele. Além do primer, que auxilia no controle do brilho facial (a dica é aplicar esse produto apenas nos pontos de oleosidade excessiva)

4) Existe diferença de cuidados para uma pele mais madura?

O ideal é sempre utilizar produtos mais hidratantes, mas, que não tenha uma textura muito pesada para evitar que acumulem nas linhas de expressões. Não é indicado o uso de produtos com acabamento totalmente matte, pois esse tipo de acabamento tira o “viço” natural da pele, tornando a totalmente opaca, o que não é indicado para esse tipo de pele.

5) Por último, pode fazer um breve passo a passo de como fazer uma maquiagem pensando nos cuidados da pele no inverno?

1 – Limpeza de pele: gel de limpeza facial ou água micelar

2 – Tonificação: Utilize o tônico correto para o seu tipo de pele (fuja de produtos com álcool na composição, principalmente durante o inverno).

3 – Hidratação: Indispensável para um bom acabamento e durabilidade da maquiagem

4 – Protetor solar: Mesmo nos dias mais frios, o uso do protetor é indispensável e insubstituível.

5 – Primer: Escolha o ideal para sua pele (aplique apenas em pontos de maior oleosidade e brilho)

6 – Base: Opte por texturas mais fluidas e com acabamento mais hidratante

7 – Pó: Prefira os pós soltos, pesam menos na pele e garantem ótima fixação

8 – Hidratante labial: Aplique sempre antes do batom e além de um resultado mais bonito e uniforme, trata o lábio evitando o ressecamento.

