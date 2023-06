ACE-Guarulhos reúne mais de 1.200 empresários na 12ª edição do Café com Negócios

17:15:42

Maior evento de networking e negócios da região de Guarulhos aconteceu na Universidade São Judas

A 12ª edição do Café com Negócios, maior evento de networking e negócios de Guarulhos e região, realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, aconteceu na última quarta-feira, 28/06, na Universidade São Judas, no Macedo. O encontro bateu recorde de inscrições e reuniu mais de 1.200 empresários em busca de conexões de negócios.

Com a entrada solidária, os participantes doaram alimentos não perecíveis que serão destinados à campanha permanente “ACE Contra a Fome”. Com mais de 40 expositores, o Café com Negócios foi prestigiado, entre outras autoridades, pelo vice-prefeito Professor Jesus e o vereador Geleia Protetor.

“O Café com Negócios se consolidou como o maior evento de relacionamento empresarial da cidade. É uma alegria perceber que esta reunião entre empresários das mais diversas áreas e portes se tornou uma grande vitrine para que cada um mostre o que constrói dia após dia. Sabemos que muitas empresas conseguiram transformar seu faturamento depois de participar do evento e isso é nossa maior motivação”, afirmou o presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves, que também dirige a rede X de Supermercados.

Membros da Diretoria Executiva da ACE participaram do evento na condição de “embaixadores” da entidade, fazendo as boas vindas aos novos associados e tirando dúvidas de empreendedores que quisessem saber mais sobre a entidade e sobre como a ACE tem ajudado os empresários da cidade.

Silvio Alves explicou que este tipo de evento é de suma importância para fomentar a economia local e gerar as conexões entre empresários que, muitas vezes, podem ser vizinhos e não sabem o que o outro produz. “Quem tem um negócio sabe o quanto a operação consome tempo e, muitas vezes, nos isola do entorno. Se não tivermos este incentivo da ACE para nos reunirmos e trocarmos experiências, não geramos novos negócios”, completou.

Homenagem a quem fomenta a economia

O empresário Júnior Araújo, da indústria Perfil Líder, recebeu das mãos do presidente Silvio Alves a Comenda do Mérito Empreendedor “Álvaro Mesquita”, homenagem que a ACE-Guarulhos entrega a pessoas que contribuem decisivamente para o empreendedorismo e o setor produtivo no Brasil e que já condecorou diversas autoridades.

“É uma honra receber esta homenagem pelo trabalho realizado com tanta dificuldade ao longo do tempo. Quem decide ter um negócio no Brasil, não tem vida fácil. Ser reconhecido por quem também passa por esse caminho é muito especial”, afirmou Araújo.