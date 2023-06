Sonica é a primeira empresa de Web3 brasileira a fazer lançamento global de plataforma

21:29:57

A Sonica, startup brasileira que oferece toda infraestrutura e tecnologia necessárias para suprir clientes que precisam lançar NFTs e tokens sem a necessidade de código de programação, lançará oficialmente sua plataforma no próximo dia 29, durante o Collision, um dos maiores eventos de inovação do mundo, que acontece em Toronto, no Canadá. A startup será a primeira empresa brasileira de Web3 a fazer um lançamento global neste mercado.

Quem assinar a plataforma durante o Collision terá direito a uma NFT de acesso à comunidade Sonica, que garante o recebimento em primeira mão das novas funcionalidades que serão lançadas durante este ano, como as aplicações de DeFi (Finanças Descentralizadas, em português) e CRM, entre outras.

A plataforma da Sonica é no-code, ou seja, não é necessário programar para se tornar um usuário, e freemium, o que significa que será gratuita com funcionalidades extras para assinantes. “A Sonica ajuda a democratizar o acesso à Web3, já que não é preciso saber de programação para lançar seu token ou desenvolver sua coleção de NFTs”, explica Alexandre Adoglio, CEO da Sonica. “Ser a primeira empresa de Web3 a lançar a plataforma no exterior ajuda a pavimentar o caminho de outras empresas brasileiras no segmento”, completa.

Collision

O Collision é considerado um dos maiores eventos de inovação do mundo. O evento é realizado pelos mesmos criadores do Web Summit, que serviu de porta de entrada para a Sonica — a empresa brasileira de web3 foi uma das escolhidas no programa de programa de startup do Web Summit e, por isso, vai participar também das etapas de Toronto e Lisboa.

LatAm Startups

A LatAm Startups, aceleradora de startups sem fins lucrativos, pioneira em trazer empresas para o Canadá e oferecendo estrutura para escalabilidade a partir de Toronto, estará presente no evento. A aceleradora trabalha exclusivamente com startups ou recém-chegadas ao Canadá.

Serviço:

O que: Lançamento da plataforma Sonica

Quando: 29/6, quinta-feira

Onde: Collision – Toronto, Canadá

Mais informações em https://w3volution.io/

