Santander Track&Field Run Series realiza etapa Center Norte II

Corrida ocorre dia 02 de Julho de 2023 e deve reunir mais de 1.700 atletas

São Paulo, 28 de junho de 2023 – O maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series realiza dia 02 de Julho de 2023 a etapa Center Norte II, em São Paulo. A largada está prevista para às 06h30 e 07h15, com percursos de 5km, 10km, além das modalidades kids e pets.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha. A retirada dos kits será realizada entre os dias 27/06 e 01/07, das 10h às 22h, na loja Track&Field do Shopping Center Norte.

“O Center Norte preparou um calendário de eventos exclusivos para a Zona Norte, recheado de atrações para todos os públicos. A segunda etapa da corrida Track&Field marca a chegada das férias, um período que proporciona experiências únicas entre as famílias, crianças e até os pets”, reforça Jessica Ross, Gerente de Marketing do Shopping Center Norte.

Pelo quarto ano consecutivo o Santander é o patrocinador naming do projeto que, além das etapas tradicionais, contará novamente com algumas especiais, realizadas em destinos paradisíacos, como destaca Fred Wagner, CEO da Track&Field. “Já realizamos a etapa de Bonito, em abril, a de Fernando de Noronha, em junho, e temos prevista a da Praia do Forte, no 2º semestre. Além da corrida, integramos outras atividades e esportes como yoga e canoa havaiana, proporcionando experiências únicas aos atletas. O objetivo do circuito é fortalecer o ecossistema de bem-estar da marca e nos conectar cada vez mais ao nosso público em todo o Brasil.”, completa.

O calendário de 2023 do Santander Track&Field Run Series traz algumas novidades. Uma delas é a nova identidade visual, que apresenta de forma mais integrada o nome dos realizadores do circuito, além de dar a ideia de um verdadeiro caminho de corrida. Atendendo aos pedidos, os kits entregues aos corredores terão camisetas e outros acessórios personalizados para cada etapa.

Desde 2022 algumas iniciativas foram feitas para deixar o circuito mais sustentável e vão continuar em ação para 2023. A principal delas é a eliminação dos copos plásticos de água que foram substituídos por latas e a redução de resíduos em geral, como a diminuição do uso de papéis, lonas e a emissão de gases.

Serviço:

O quê: 2ª Center Norte de 2023 – Santander Track&Field Run Series

Modalidade: corrida de rua, corrida infantil, corrida pet

Data: 02/07/2023 às 06h30 (domingo)

Local: Shopping Center Norte (largada e chegada)

Endereço: Av. Otto Baumgart, 245, Vila Guillherme, São Paulo – SP, CEP: 02049-000.

Inscrições: App TFSports (http://www.tfsports.com.br/)

Sobre Track&Field Run Series

Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. Há 18 anos no calendário dos corredores de todo o Brasil, reúne anualmente mais de 150 mil atletas nas cerca de 80 etapas realizadas pelo País. Desde 2018 o Santander possui os naming rights do circuito que conta também com o patrocínio de Amni, 3 Corações e Minalba. O projeto é realizado pela TFSports – plataforma que integra eventos e experiências de bem-estar da Track&Field – e que realiza em média mil eventos por ano pelo País. O aplicativo possui mais de 300 mil usuários e 3 mil treinadores cadastrados em cerca de 30 modalidades esportivas diferentes.

Sobre o Shopping Center Norte

Inaugurado em 1984, o Shopping Center Norte está entre os mais completos e diversificados centros de compras, gastronomia e entretenimento do País. Com um mix de mais de 300 lojas, o empreendimento ocupa uma área de 142 mil m². Além da ampla variedade de lojas e serviços, o shopping conta com duas praças de alimentação, de lazer do shopping, que investe constantemente em iniciativas inovadoras e ações diferenciadas. Nesses 38 anos de operação, o Shopping Center Norte segue acompanhando o crescimento e desenvolvimento do setor no Brasil, proporcionando novas experiências todos os dias. O negócio integra o complexo multiuso Cidade Center Norte, que conta também com o Lar Center, o Expo Center Norte e o Novotel Center Norte. Com sua visão inclusiva, o Shopping Center Norte da boas-vindas também aos pets que gostam de acompanhar seus tutores em um passeio animado. Ciente sobre as novas opções e tendências de mobilidade, o Shopping Center Norte também dispõe de vagas para carros elétricos. Desde 2021, o Shopping Online Center Norte é a plataforma que oferece a opção para este tipo de vendas para os lojistas do empreendimento e demais interessados. Saiba mais em: https://www.centernorte.com.br/ e https://compras.centernorte.com.br/

