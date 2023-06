Em Los Angeles, YOHAN comemora 1 milhão de plays no álbum “Arrasany 3.0”

21:20:17



Link de compras NFTs: https://bit.ly/arrasany30nft

Após temporada no Brasil lançando seu terceiro álbum de carreira, o “Arrasany 3.0”, YOHAN (Yohan Tanaka) está de volta a Los Angeles, na Califórnia, para produzir seu próximo projeto. De lá, o artista comemora a chegada do 1 milhão de plays no projeto, além de continuar divulgando as vendas de seis NFTs exclusivas que terão parte do lucro revertido a conservação e desenvolvimento da Amazônia através de parceria com o Idesam (Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia) . As vendas estão disponíveis através do market place OpenSea.

“Eu estou muito feliz em finalmente ter um álbum que atinge mais de 1 milhão de plays e visualizações unindo as principais formas digitais. Em um mundo aonde os números contam mais do que qualidade, história e processo, 1 milhão pra mim é uma verdadeira conquista”, comemora o artista.

O álbum, que contém seis faixas, é uma extensão de seu primeiro projeto lançado em português “Arrasany”, de 2020. “Desde o início eu quis criar um disco que representasse a minha volta ao Brasil. Fui atrás da nossa diversidade artística, dos inúmeros ritmos regionais e da estética tropical. Eu misturei toda essa riqueza cultural junto com a minha personalidade pop, minhas referências mundanas e toda minha bagagem na arte. Assim nasceu o álbum ‘Arrasany’. ‘Arrasany 3.0’ é o irmão gêmeo que demorou pra nascer! “3.0” além de significar a entrada de uma nova década pra mim como Yohan Tanaka, também define a identidade visual do projeto: vivemos na “web 2.0”, porém com a pandemia e o avanço abrupto da internet e da era digital, começamos a ser apresentados à “web 3.0” (Criptomoedas, NFTs, Metaversos). Nesses últimos 2 anos, eu mergulhei de cabeça nesse novo mundo e comecei a investir. Descobri novos horizontes, oportunidades e desafios! ‘Arrasany 3.0’ é o meu Metaversoem forma de música, arte, tecnologia e crítica sócio-ambiental”, explica.

“Atualmente estou em LA (Los Angeles) compondo músicas para o meu novo álbum. Essa é a segunda vez que venho pra cá, vai me inspirar! Está virando um must! E eu espero poder lançar pelo menos alguns singles da próxima era já em agosto. Eu não quero falar muito ainda pois estamos em processo de criação e desenvolvimento porém posso adiantar que vai ter muito funk porém um funk dançante com Letras sensuais,sexuais e também românticas!”, finaliza.

Vendas NFTs

As NFTs exclusivas foram criadas a partir das capas dos singles do álbum “Arrasany 3.0” do artista. Estas capas simbolizam os recursos naturais, a biodiversidade e a fauna brasileira, além dos problemas ambientais divulgados diariamente como as queimadas, o desmatamento, o garimpo, entre outros. “Pensei as capas do meu projeto para que elas representassem uma Amazônia pós apocalíptica, em um futuro tecnológico em que os mundos físico e digital se encontram”, explica YOHAN.

Após o lançamento do projeto musical, o artista transformou estes materiais em NFTs. Assim, as capas estáticas foram transformadas em animação que conta ainda com um snippet(pedaço da música em looping) de cada faixa. 30% das primeiras vendas de cada NFT serão doados para o Idesam. Os outros 70% serão utilizados para cobrir custos de criação e divulgação dos NFTs.

“Além disso, com o poder da tecnologia e da blockchain, os NFTs podem ser revendidos a terceiros infinitamente. Sendo assim, a cada revenda, 2.5% do valor que o NFT for revendido será doado automaticamente via criptomoeda para o Idesam, de forma vitalícia ou até que o marketplaceOpenSea continue suas atividades”, completa o artista.

O preço inicial de cada NFT será de 0.53 ETH, cerca de R$5.000,00 na cotação atual das criptomoedas Etherum.

Sobre YOHAN

Bisneto de japonês, YOHAN morou no Japão por mais de quinze anos onde foi de guia turístico a modelo. Seus dois primeiros álbuns “#PopLife” e “Arrasany” tiveram grandes sucessos levando o artista para grandes apresentações como a Parada LGBTQIA+ de SP, onde cantou para mais de 100 mil pessoas. Neste ano, o cantor lançou seu mais novo projeto “Arrasany 3.0” e, agora, transforma seu projeto em uma forma de ajudar a Amazônia com a venda de NFTs criadas a partir das capas dos singles.