Conta de luz fica mais cara, mas consumidor pode obter desconto via Geração Distribuída

Desde que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou alterações na tarifa da conta de luz, o consumidor tem visto a fatura aumentar consideravelmente. Além da alta em março, devido o retorno da cobrança do ICMS, as administradoras já estão com ajustes em todo o país, variando a taxa conforme o estado. Minas Gerais já teve aumento de 14,91%; São Paulo ajuste de 9,02% (CPFL Santa Cruz) e 4,89% (CPFL Paulista); Alagoas de 14,57%; Pará de 16,85%; Rio de Janeiro de 10% (Light) e 6,18% (ENEL RJ); e até dezembro mais estados farão reajustes.

Neste cenário, o consumidor que deseja economizar na conta de luz, pode contar com o sistema de geração distribuída (GD). A Metha Energia (www.methaenergia.com.br), por exemplo, conecta produtores de energia limpa ao consumidor final oferecendo um desconto de até 15% na conta de luz, o que zera o reajuste anunciado pela Cemig e mantém o orçamento em dia. O serviço da startup é 100% digital, sem fidelização e não exige nenhuma obra na residência, pois continua usando a mesma rede de distribuição de energia.

“A Metha Energia, além de ativar o consumo de energia limpa, entrega uma conta de luz simplificada, sem aqueles cálculos incompreensíveis para a maioria dos consumidores, e com desconto. Ou seja, oferecemos uma experiência mais intuitiva, econômica e sustentável. Nossa missão é transformar o comportamento das pessoas fazendo delas protagonistas do próprio consumo de energia elétrica”, comenta Victor Soares, CEO da Metha Energia.

Com o propósito de revolucionar a maneira com que os brasileiros se relacionam com o serviço de energia elétrica, a Metha Energia tem, hoje, 80 mil clientes em mais de mil cidades de Minas Gerais, Mato Grosso e interior de São Paulo. Apenas em 2022, evitou a emissão de 20 mil toneladas de carbono na atmosfera.

Como funciona o serviço da Metha Energia

Usinas solares e de biogás da Metha Energia produzem energia limpa em larga escala.

A energia limpa, e mais barata, é injetada na rede da distribuidora local, que gera créditos proporcionais medidos em KW/h.

O consumidor que quer aproveitar o desconto usando uma energia sustentável se cadastra no site da Metha Energia www.methaenergia.com.br.

O cliente faz uso da energia em sua casa normalmente.

A Metha Energia faz a conexão entre os créditos gerados na produção de energia limpa e o cliente.

Os créditos chegam ao cliente em forma de redução na conta de luz, que pode ser de até 15%, em uma conta simplificada, digital e transparente.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou em fevereiro a regulamentação da Lei 14.300, que estabelece um marco legal para a micro e minigeração distribuída de energia (GD) no país, algo muito aguardado pelo setor de geração de energia limpa. A Lei aprovada pela Aneel estabelece uma série de novas exigências para o funcionamento do setor de GD no Brasil.

Para a Metha Energia, as novas regras não são entraves, pelo contrário: “É uma evolução para o setor de GD que nos coloca num patamar jurídico muito positivo, gerando mais segurança para os produtores e para as concessionárias”, ressalta o CEO.

Como solicitar o serviço Metha Energia

Qualquer pessoa física e jurídica que seja titular de uma conta de luz classificada pela distribuidora como residencial ou comercial pode ser cliente da Metha Energia. O primeiro passo para o consumidor é se cadastrar no site www.methaenergia.com.br, um processo que leva apenas cinco minutos. A Metha fica por conta de todo o trâmite com a distribuidora e o cliente passa uma conta de luz da Metha Energia, enviada por e-mail ou WhatsApp, à escolha do cliente, com o desconto debitado.

Sobre a Metha Energia – É uma startup que, desde 2017, atua para transformar o setor de energia elétrica do Brasil, gerando uma mudança real para os consumidores. Com a Metha Energia, o consumidor usa energia limpa para economizar, contribuir para um mundo mais sustentável e ainda experimentar uma nova forma de se relacionar com o serviço: sem taxas, sem anuidade, sem obras, sem investimento e 100% digital. A Metha criou um serviço inovador, que conecta consumidores residenciais e comerciais às usinas de geração de energia renováveis, gerando redução na conta de luz. Apenas em 2022, o serviço evitou a emissão de 20 mil toneladas de carbono e, atualmente, conta com mais de 80 mil cadastrados e tem atuação em mais de mil cidades no Brasil. Saiba mais em www.methaenergia.com.br .