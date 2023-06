Table of Contents

Nesta semana, o especialista em tecnologia, inovação e marketing, Helbert Costa, lança o livro ChatGPT Explicado, em evento na Livraria da Vila no Shopping Pamplona. Publicado pela Citadel Grupo Editorial, o título promete ser um guia para aqueles que desejam mergulhar nas possibilidades trazidas pela inteligência artificial.

Cão robótico é atração em lançamento de livro sobre ChatGPT

Na obra, escrita em apenas 10 dias com uso do próprio software de respostas, o sócio da empresa Monte Bravo e conselheiro da Play9 mostra que é preciso se preparar não para ser substituído pela IA, mas para trabalhar em conjunto com tecnologias como o ChatGPT. Embora apresente uma visão positiva sobre a relação entre seres humanos e tecnologias, Helbert alerta para a dependência excessiva.

O evento, que acontece nesta quarta-feira (28), das 19h às 22h, na Livraria da Vila, no Shopping Pamplona, terá como atração o cão robótico Scooby. O animal tecnológico conta com sistema aritmético, que impede que ele caia mesmo que sofra empurrões. Durante o lançamento, Helbert estará disponível para sessão de fotos e autógrafos, acompanhado do pet.

Lançamento ChatGPT Explicado

Quando : quarta-feira (28), das 19h às 22h;

: quarta-feira (28), das 19h às 22h; Onde: Livraria da Vila, Shopping Pamplona;

Livraria da Vila, Shopping Pamplona; Endereço: Pamplona, 1704 – Jardim Paulista, São Paulo – SP.

