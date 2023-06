Santa Catarina recebe o maior evento de Comunicação Política do país Com mais de 50 palestrantes confirmados, e mais de 3.500 inscritos, o 1º Congresso de Comunicação Política (Compol) será realizado dentro do Summit Cidades 2023, entre os dias 26 e 28 de junho, em Florianópolis. O maior encontro de comunicação institucional e política do Brasil busca promover a troca de ideias entre políticos, gestores públicos e especialistas de diversas áreas da comunicação institucional. “Desafios no jornalismo, estratégias, tendências para relações públicas, criação e distribuição de conteúdo são alguns temas que serão abordados”, conta o fundador da Bn3 e estrategista digital, Marcello Natale. A Bn3 – Marketing Baseado em Números é uma das realizadoras do Compol, em parceria com a Post Público e a Fundação de Estudos e Pesquisa Socioeconômicos (Fepese). Uso da Inteligência Artificial no Marketing Político será o grande tema do Summit Cidades 2023 Entre os palestrantes, há diversos nomes do marketing nacional, como Lucas Pimenta, que atuou na Câmara Municipal de São Paulo e na Secretaria Executiva de Comunicação da Prefeitura de São Paulo; Gilmar Arruda, estrategista de marketing político e eleitoral; Fred Perillo, estrategista, consultor e palestrante de marketing digital; Nerea Garcia, doutora em Ciência Política, consultora e fundadora da Ousadia Política; Jack Corrêa, especialista em relações institucionais e governamentais; Rubiane Kreuz, coordenadora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná; e Fábio Veiga, fundador da agência Neovox e especialista em campanhas eleitorais. O ponto alto do evento, seguindo a tendência dos eventos de comunicação política Brasil afora deste ano, ficará por conta da Utilização da Inteligência Artificial na comunicação política, trazida pelo marketeiro e sociólogo Marcelo Senise, com a palestra “Dos Palanques a Inteligência Artificial – A Evolução Disruptiva do Marketing Político dos Novos Tempos”. O marqueteiro e sócio da Agência Comunica 360 Marketing e Inteligência Digital, Marcelo Senise – foi um dos primeiros profissionais de marketing da chamada Old School a migrarem para a comunicação digital, o que lhe garantiu grande projeção nacional. Hoje, com mais de 34 anos de experiência em política eleitoral, já tendo atuado em diversas campanhas do país afora, Senise é o precursor da análise neuro-comportamental em sistemas de direcionamento emergente, dentro da IA na utilização do SM-Scopo. Por isso, a palestra apresentará ferramentas e tecnologias baseadas em Inteligência Artificial que já são amplamente utilizadas para a comunicação e que tendem a ter seu uso intensificado nos próximos anos. “Não tenho dúvidas de que as próximas duas eleições estarão completamente dominadas pelo uso de plataformas de IA nas mais variadas formas. Assim como foi a explosão disruptiva com o surgimento das redes sociais, que mudou completamente o paradigma de comunicação no mundo, a IA virá como a próxima revolução de nossos tempos”, disse Senise. Senise é um dos profissionais do mercado, que vem defendendo a urgente regulamentação da utilização da IA, especialmente na comunicação política e eleitoral. Ele lembra com bastante ênfase do caso da Cambritg Analitics/Facebook que literalmente colocou a 05 anos atrás, a maior democracia do planeta, a Norte Americana, de joelhos frente ao poder desta tecnologia. Sua palestra está prevista para o segundo dia do evento, dia 27/06, às 16hs, e com certeza será uma das mais concorridas do Summit Cidades 2023.