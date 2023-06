10:29:36 Tiago Tessmann traz o evento ‘Conversão Extrema’ para São Paulo

Tiago Tessmann, referência mundial em venda online

O número de pessoas que usam a internet para divulgar e vender seus produtos cresceu consideravelmente no Brasil. Para se ter uma ideia, de acordo com o relatório da Webshoppers 46, elaborado pela NielsenIQ | Ebit em parceria com a Bexs Pay, existem cerca de 50 milhões de compradores online no país.

Tiago Tessmann traz o evento ‘Conversão Extrema’ para São Paulo

Então, se existem mais pessoas comprando virtualmente, certamente as oportunidades para quem deseja seguir o caminho das vendas no digital também crescem. Entretanto, o trabalho que é desenvolvido por muitos negócios nem sempre é positivo e estratégico.

Tiago Tessmann traz o evento ‘Conversão Extrema’ para São Paulo

E é justamente para capacitar empreendedores a ajudá-los a explorar ao máximo as possibilidades de crescimento no meio digital, que São Paulo recebe, entre os dias 29/06 e 01/07 de 2023, um dos maiores eventos presenciais de vendas online da América Latina.

O Conversão Extrema ao Vivo, apresentado pelo especialista e referência mundial em Marketing Digital e Vendas Online Tiago Tessmann, trará ao público os principais insights, metodologias e técnicas para que as empresas alcancem resultados de excelência na internet. A expectativa é que 2.500 empresários de todo o mundo participem dos três dias de encontro.

Tiago Tessmann, além de criador da Mentoria Conversão Extrema, é proprietário de uma das principais e maiores agências de vendas online do país. Após investir milhões em anúncios no Google e Facebook e ter gerenciado milhares de contas nesses 10 anos, Tiago decidiu ajudar pessoas comuns a atingirem seu próximo nível de faturamento. Tudo isso de maneira rápida e utilizando o poder da internet.

“O projeto Conversão Extrema é um programa 100% online para quem deseja crescer de uma forma acelerada, aprender o melhor caminho para se tornar referência no seu mercado, gerar mais vendas, atrair mais clientes e aumentar o faturamento. Ao todo, mais de 15 mil empresas no Brasil e no mundo foram impactadas com esse trabalho. Nós levaremos todo esse conteúdo para a imersão presencial. Quando ajudamos uma companhia, ajudamos todo o entorno desse negócio, como colaboradores, famílias e sociedade”, ressalta.

O estudo também mostra que mais da metade do total investido em publicidade digital no primeiro semestre deste ano se destinou às plataformas de redes sociais (52%). Em seguida estão os mecanismos de busca (29%) e os publishers (18%). Entre dispositivos, o mobile se aproxima de 80% do total investido. Além disso, a AbComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) prevê um faturamento de R$ 185,7 bilhões para o comércio online em 2023.

SERVIÇO

Conversão Extrema ao Vivo

29/06, 30/06 e 01/07 de 2023

Centro de Convenções – Distrito Anhembi, São Paulo, SP

Ingressos e demais informações: acesse o link

–

Tiago Tessmann

Especialista e referência em Anúncios Online no Brasil. CEO e criador da Mentoria Conversão Extrema, um treinamento 100% online para quem deseja crescer de forma acelerada e aumentar suas vendas através das ferramentas mais poderosas de vendas da internet com objetivo de levá-lo para o próximo nível de faturamento em pouco tempo.

——-

Conversão Extrema

A mentoria Conversão Extrema é um programa 100% online para quem deseja crescer de uma forma acelerada, aprender o que realmente irá fazer diferença no seu negócio e te levar para o próximo nível de faturamento em pouco tempo. É o melhor caminho para quem quer tornar referência no seu mercado, gerar mais vendas do que imagina, atrair mais clientes, aumentar seu faturamento e lucro ou até abrir um novo negócio. O projeto já impactou mais de 15 mil negócios no Brasil e no mundo.

—————

Informações à imprensa:

Temma Agência | Relações Públicas e Marketing Digital

Stefani Pereira | stefani@agenciatemma.com | 011 9 8077 0105

Daniella Pimenta | dani@agenciatemma.com | 011 9 7037 1591