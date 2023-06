19:01:32 Sug. de pauta: ABCripto lança podcast

São Paulo, junho de 2023 – A Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) lança seu podcast para ampliar o acesso à informação e tendências do mercado cripto. Com apresentação de Bernardo Srur, diretor-presidente da entidade, a ferramenta foi escolhida pela capacidade de alcance junto à audiência e terá periodicidade quinzenal. Três episódios já estão disponíveis em plataformas de áudio.

“Nosso podcast tem como objetivo dar autonomia ao público para consumir a informação quando e onde quiser, levando informação de qualidade e de fácil acesso sobre o mercado cripto. O podcast ABCripto será um canal especializado para divulgar a criptoeconomia e incentivar as melhores práticas de governança pelas empresas. Além disso, queremos apresentar as operações cripto e a transparência do mercado a um novo perfil de audiência, que ainda não está tão familiarizado com o setor”, afirma Srur.

O primeiro episódio é um bate-papo com Vanessa Butalla, Chief Legal e Compliance Officer do Mercado Bitcoin: Paula Marques, Chief Compliance Officer da ZeroHash; e Maíra Martella, Diretora Fincrime da Deloitte; que aborda dois temas relevantes e atuais: a presença das mulheres na criptoeconomia e a importância do equilíbrio na regulamentação do setor. No segundo episódio, os especialistas Erik Oioli, Sócio e Fundador do VBSO Advogados; e Bruno Gomes, Superintendente da CVM, falam sobre tokenização e valores mobiliários.

O terceiro episódio apresenta os especialistas Ana Carolina Arruda, auditora fiscal da Receita Federal; e Daniel Paiva, sócio e fundador do VDV Advogados; que conversam sobre tributação no setor. O podcast ABCripto está disponível no Youtube da Associação e nas seguintes plataformas de áudio: Spotify, Deezer e Apple Podcasts.

Sobre a ABCripto

A Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) representa o setor de ativos digitais no país (o bitcoin é o mais conhecido deles). Trabalha para a organização e desenvolvimento do ambiente de negócios, representa os interesses dos participantes do mercado e colabora para a construção de políticas públicas e privadas que fomentem a inovação e garanta direitos dos investidores. Tem a missão de aproximar os brasileiros do mercado de criptoativos e reunir os agentes responsáveis pelo desenvolvimento desta nova infraestrutura de serviços financeiros.

