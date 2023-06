10:24:37 Recovery otimiza recuperação de crédito migrando serviços para nuvem

Entre os benefícios alcançados pela companhia, destacam-se flexibilidade e escalabilidade da plataforma de negociação de dívidas para atender um negócio com demanda variável, redução de custos de operação e personalização de ofertas com base no perfil de clientes

São Paulo, 27 de junho de 2023 – Em um país com mais de 70 milhões de inadimplentes, segundo dados da Serasa Experian, a negociação de dívidas pode ser uma saída para que o consumidor volte a ter o poder de compra, importante ferramenta para a recuperação e o crescimento econômico do Brasil.

A Recovery é uma empresa especializada em recuperação de crédito, que faz a gestão de dívidas de bancos, varejistas, entre outros segmentos, para oferecer acordos de pagamento aos devedores.

Essas empresas fazem a venda desses débitos em atraso e, com isso, conseguem um “fôlego” nas suas finanças, já que o dinheiro recuperado, que antes estava congelado, pode voltar como investimento ou capital de giro.

Empresa do Grupo Itaú, a Recovery foi uma das grandes responsáveis pela evolução desse setor nos últimos anos, tendo ajudado mais de 8 milhões de pessoas a quitarem suas dívidas. O mercado de venda de carteiras inadimplentes, por sua vez, encerrou o ano de 2022 com R$ 62 bilhões transacionados, um crescimento de aproximadamente 40%, se comparado com o ano anterior.

Para garantir mais assertividade nos acordos e aumentar a taxa de quitação de dívidas, a companhia optou por modernizar seus sistemas na plataforma Microsoft Azure. A companhia já está colhendo os resultados da parceria, iniciada em 2021, que a ajudam a ser mais eficiente no processo de negociação. “Já notamos um grande avanço, especialmente quando há picos de negociação por conta dos feirões ou campanhas voltadas à quitação de dívidas. Com a nuvem, conseguimos ampliar a capacidade de nossos servidores em momentos de alta demanda que trazem mais tráfego para a nossa plataforma”, diz Wendel Benedik Santos, head de tecnologia da Recovery.

De acordo com o executivo, no sistema on-premises, ou seja, em servidor físico, o processo de aumentar a disponibilidade em momentos de pico era demorado e burocrático. “Conseguimos ampliar e redimensionar nossa estrutura dentro de um custo previsível, sem ônus extras”, diz.

Além disso, a migração também possibilitou uma redução no tempo em que uma dívida pode começar a ser cobrada. “Antes, demorávamos cerca de 20 dias para isso. Agora, esse procedimento leva em torno de um dia, o que nos permite ter mais carteiras negociáveis”, explica Santos.

O executivo também afirma que o processo de migração trouxe ainda mais camadas de segurança, como a proteção de ataques com o Azure DDOs, múltiplos fatores de autenticação, firewall inteligente e centralização dos dados de segurança em uma plataforma unificada para rápida a análise e tomada de decisão.

Além disso, com o Azure DataBricks, a Recovery está usando informações baseadas nos perfis dos clientes, para oferecer a melhor oferta de negociação. “Hoje, conseguimos ter mais rapidez e assertividade no percentual de desconto, permitindo que o consumidor consiga arcar com a sua dívida e recuperar seu poder de compra”, diz.

A jornada para a transformação digital começou há cerca de dois anos, com a modernização de alguns serviços como Emissão de Boletos. A ideia, segundo Santos, é usar a nuvem para o lançamento de novos produtos e serviços. A companhia agora opera 100% em nuvem, e está mais preparada para suportar o crescimento do negócio.

“A Microsoft tem o objetivo de ajudar seus clientes a resolverem desafios de negócio por meio do uso de nossas soluções. No caso da Recovery, trabalhamos para ajudar a tornar a plataforma de negociação de dívidas escalável para atender picos de demandas. Com o uso do Microsoft Azure, que oferece elasticidade de processamento – aumento ou redução de capacidade de acordo com a demanda – possibilitamos o uso de ferramentas avançadas capazes de permitir que o time da empresa possa modelar a melhor oferta de quitação de dívida, de acordo com o perfil de cada cliente. Tudo isso dentro um arcabouço tecnológico seguro”, diz Júlio Gomes, vice-presidente de Serviços Financeiros da Microsoft Brasil.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) habilita a transformação digital na era da nuvem inteligente e da fronteira inteligente. A missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. A empresa está no Brasil há 34 anos e é uma das subsidiárias da Microsoft Corporation, fundada em 1975, e que está presente em mais de 190 países.

De julho de 2021 a junho de 2022, a empresa investiu mais de US$ 15 milhões em doações e descontos para entidades sem fins lucrativos, impactando mais de 2 mil instituições com doação de software, descontos para compra e apoio a projetos de capacitação. Com o lançamento do Microsoft For Startups Founders Hub, 443 novas startups foram aprovadas, totalizando 703 startups apoiadas, que juntas já consumiram USD 11,898,488.00 de créditos em nuvem Azure.

Sobre a Recovery

A Recovery é uma empresa do Grupo Itaú e plataforma especialista em recuperação de crédito no Brasil. Líder de mercado, a companhia possui sob sua gestão mais de R$ 147 bilhões de créditos inadimplidos sob sua gestão e, atualmente, mais de 34 milhões de clientes em sua base. Mais informações em https://www.gruporecovery.com/