18:55:00 O mundo de olho na segurança cibernética

Por Wagner Andrade, especialista em tecnologia, computação em nuvem e inovação

A segurança cibernética já é uma preocupação que transcende as organizações governamentais. Manter a integridade de dados e de operações é uma necessidade que chegou às empresas privadas, principalmente aquelas que operam infraestruturas críticas, como os setores de energia, telecomunicações e transporte. É preciso estar preparado para enfrentar as ameaças virtuais, que seguem em constante evolução.

Essa foi uma das constatações que pude fazer ao participar de um grande evento de tecnologia nos Estados Unidos, com os principais players da computação em nuvem para o setor público. Na ocasião, tivemos debates essenciais sobre o tema, incluindo a colaboração entre a Amazon e o governo ucraniano, ressaltando a importância da proteção de dados e informações sensíveis em tempos de crise.

E isso inclui a proteção de dados e informações sensíveis em tempos de crise. Ao longo da história, as guerras têm sido marcadas por adversidades e desafios, impulsionando a necessidade de reinvenção e adaptação e durante o conflito com a Rússia, não foi diferente.

A Amazon, por exemplo, demonstrou o poder de suas soluções tecnológicas avançadas, como os dispositivos de armazenamento de dados Snowball Edge, ao garantir a segurança e acessibilidade das informações vitais do governo ucraniano. Essa experiência mostra o quanto governos e instituições públicas em todo o mundo precisam adotar estratégias eficientes de segurança de dados ao migrarem para soluções em nuvem e de forma global.

E não é só no âmbito de crise. Dentro das estruturas essenciais, tornou-se evidente a importância da evolução tecnológica das empresas privadas que garantem o fornecimento de serviços essenciais para a sociedade, como eletricidade, serviços de transporte público, companhias aéreas, bem como a área de telecomunicações, incluindo telefonia, internet e transmissão de dados. Portanto, é crucial que essas empresas reforcem suas medidas de segurança, pois interrupções ou ataques cibernéticos podem ter consequências significativas para toda a sociedade.

A sociedade está cada vez mais dependente de soluções tecnológicas e inovação. A discussão sobre o potencial impacto da chegada do AWS Bedrock é um ponto sensível. Mesmo antes do lançamento, o produto traz em seu desenvolvimento um ponto crucial: segurança.

Isto porque, muitas empresas estão adotando soluções baseadas em inteligência artificial generativa, como o Chat GPT, para melhorar a interação com clientes e equipes internas. No entanto, a falta de preocupação com a segurança dos dados, privacidade e conformidade regulatória tem sido um obstáculo para a implementação efetiva dessas aplicações. Nesse sentido, espera-se que o Bedrock traga uma camada adicional de segurança, seguindo os altos padrões estabelecidos pela AWS em seus produtos.

Reconheço que a segurança cibernética se tornou uma prioridade inegável em nosso mundo cada vez mais digitalizado. Governos, empresas e indivíduos estão cada vez mais conscientes da necessidade de proteger suas infraestruturas, dados e privacidade. Como líderes do setor de tecnologia, temos a responsabilidade de estar na vanguarda dessas tendências, garantindo que nossos produtos e serviços atendam aos mais altos padrões.

Essa é uma preocupação global crescente e impulsionar a inovação de forma responsável e colaborar com parceiros e autoridades para enfrentar os desafios cada vez mais complexos do mundo digital é nosso objetivo. Construir a inovação é focar em um futuro digital cada vez mais seguro e confiável.

Sobre o Autor

Wagner Andrade é o CEO da dataRain, empresa brasileira especializada em computação em nuvem e uma das principais parceiras da AWS na América Latina. É graduado em Análise de Sistemas e tem especialização em Administração de Empresas pela FEI. Em sua carreira, tem passagens por empresas como Microsoft, Motorola e Oracle, onde atuou como diretor responsável por toda a operação na América Latina. Andrade trouxe para a dataRain sua expertise, provendo soluções para os setores público e privado, em uma empresa com mais de 200 certificações da AWS em arquitetura de soluções, engenharia de DevoOps, administração de SysOps, desenvolvimento, segurança, Alexa Skills Building e prática em nuvem.