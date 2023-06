20:19:01 Liderança feminina: insights para empoderar mulheres no ambiente corporativo

A escritora e mestre em Administração de Empresas e Recursos Humanos, Lourdes Rosalem dedica Mulher Executiva às profissionais que desejam evoluir na carreira, se destacar no mercado de trabalho ou se tornarem grandes líderes. O livro mergulha em questões que afetam o público feminino no ambiente profissional e ensina a encontrar equilíbrio entre vida corporativa e pessoal, assim como superar obstáculos para alcançar uma carreira exitosa.

A obra, que leva o subtítulo 21 erros a serem evitados para alcançar o sucesso profissional, imprime pontos cruciais extraídos das experiências diárias de Lourdes ao longo de 40 anos, no trabalho com mulheres em organizações do país. Ela explica que há erros comuns cometidos pela maioria das profissionais, e que podem contribuir para o insucesso, como a necessidade de ser querida com todos, não conseguir administrar expectativas, ser perfeccionista e não saber se impor.

Perguntar em vez de afirmar sugere insegurança com relação às suas ideias.

Exponha-as de maneira afirmativa. Deixe as perguntas para ocasiões em que

precise de mais informações. Ao querer expressar uma ideia, seja direta e

objetiva. (Mulher Executiva, pág. 118)

Quase como um guia de controle emocional, Lourdes dá espaço nas páginas da obra para que as leitoras tomem nota ao analisarem a realidade dentro das empresas que atuam, e as atitudes delas no dia a dia. Desta forma é possível avaliar práticas e aplicar as mudanças sugeridas. Ao final, lança o desafio: montar um plano de desenvolvimento pessoal, que inclui um modelo de tabela para que escrevam pontos de melhoria, como fazer mais networking, aprender a delegar e rever as redes sociais.

Autora também de Como estar entre os melhores, ela compartilha com o público os altos e baixos que levaram-na a conquistar o título de primeira mulher diretora de Recursos Humanos, em uma empresa com mais de 300 anos e 120 mil colaboradores. Hoje mentora de carreira, ela mostra que, apesar de ainda haver discriminação de gênero, é possível chegar onde se almeja, basta definir objetivos claros e desenvolver competências de liderança.

FICHA TÉCNICA

Título: Mulher Executiva – 21 erros a serem evitados para alcançar o sucesso profissional

Autor: Lourdes Rosalem

Editora: Página Nova

Páginas: 138

Sobre a autora: Lourdes Rosalem é mestre em Administração de Empresas e Recursos Humanos, Pós-graduada em Propaganda e Marketing pela ESPM, graduada em Psicologia e certificada em Projetos pelo PMI, com diversas especializações em Coaching, Mentoria e Master Coaching.

Realiza processos de mentoria com Know-how prático, adquirido ao longo dos seus 40 anos vividos em empresas de grande porte, dos estudos acadêmicos, da experiência como Professora de MBA e Pós-graduação no IBMEC. Atua há mais de 15 anos como Mentora de Carreira.

