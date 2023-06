LATAM celebra 167 anos de Riberão Preto com passagens aéreas a partir de R$ 202

São Paulo, 19 de junho de 2023 – Em comemoração ao aniversário de 167 anos de Ribeirão Preto, celebrado nesta segunda-feira (19/6), a LATAM oferece passagens aéreas a partir de R$ 201,83¹ para voar entre a cidade no interior paulista e o aeroporto de Congonhas, além de bilhetes a partir de R$ 207,53¹ para voos com destino ou origem em Guarulhos. As ofertas disponíveis até amanhã (20/6) em latam.com e demais canais de venda estão expressas por trecho de viagem, já com as taxas inclusas, e valem para viagens programadas entre agosto e novembro deste ano.

Em julho, a LATAM irá operar um voo diário próprio entre São Paulo/Guarulhos e Ribeirão Preto com aeronaves Airbus A320 (capacidade para 8 passageiros na cabine Premium Economy e 168 na Economy). O voo tem 1 hora de duração e previsão de decolar às 22h30 de segunda a sábado e às 23h20 aos domingos. No sentido inverso, o voo Ribeirão Preto-São Paulo/Guarulhos tem previsão de decolar todos os dias às 5h45.

Já os voos entre Ribeirão Preto e São Paulo/Congonhas são operados pela Voepass e comercializados pela LATAM graças ao codeshare (acordo de código compartilhado) firmado entre as empresas.

MAIS CONECTIVIDADE NO BRASIL E NO MUNDO

Mais eficiente e competitiva, a LATAM voa atualmente para o seu recorde de 55 destinos no Brasil, tendo aberto pelo menos 11 novos destinos com voos próprios no País desde 2021. São eles: Jericoacoara (CE), Juazeiro do Norte (CE), Vitória da Conquista (BA), Petrolina (PE), Presidente Prudente (SP), Montes Claros (MG), Juiz de Fora (MG), Cascavel (PR), Sinop (MT), Caxias do Sul (RS) e Passo Fundo (RS). Além disso, ampliou em 2023 o seu acordo de codeshare com a Voepass.

No mercado internacional, a LATAM é a companhia aérea que mais conecta o Brasil com o mundo e o mundo com o Brasil, respondendo atualmente por mais de 60%² dos passageiros de voos internacionais no Brasil, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). A LATAM voa do Brasil para 21 destinos internacionais diretos (em 28 rotas operadas a partir dos aeroportos de São Paulo/Guarulhos, Rio de Janeiro/Galeão, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza) e voos com conexão para outros 67 destinos em todos os continentes, exceto Ásia. Ainda em 2023, iniciará as rotas Foz do Iguaçu-Lima, Belo Horizonte-Santiago, Santiago-Melbourne, Lima-Aruba, Guarulhos-Joanesburgo e Guarulhos-Los Angeles, sendo esta última a primeira entrega efetiva no mercado brasileiro da sua Joint Venture com a Delta Air Lines.

Como consequência, a LATAM lidera o setor aéreo brasileiro desde 2021, segundo a ANAC. A companhia transporta anualmente no Brasil uma média de 30 milhões de passageiros no mercado doméstico e 3 milhões no internacional. São 700 voos por dia em média no País, sendo 650 operações domésticas e 50 internacionais.