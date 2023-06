Em dia sem ondas ‘naturais’, Ítalo Ferreira curte piscina estática no Vivo Rio Pro 2023

19:08:59

O Vivo Rio Pro 2023, etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe, acontece até o dia 1 de julho em Saquarema, Rio de Janeiro. As disputas até dependem de boas condições no mar para acontecerem, mas isso não impede o evento de acontecer e continuar levando atrações ao público, e até mesmo aos próprios surfistas.

Ítalo Ferreira, medalhista de ouro na última edição dos Jogos Olímpicos, aproveitou para curtir o evento junto com os fãs em uma piscina de ondas promovida pela Vivo na praia de Itaúna, local em que acontecem as competições.

Bem-humorado, o surfista mostrou suas habilidades e fez a alegria do público presente. Além da piscina estática, com ondas artificiais, o Vivo Rio Pro 2023 oferece uma vasta gama de atrações, uma experiência completa aos fãs de surfe, com ativações e entretenimento todos os dias.

No último domingo (25), por exemplo, o evento contou com uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, um marco histórico que ajuda a ilustrar a grandeza que a modalidade alcançou no Brasil.