Startup brasileira oferece clube de assinaturas de flores e já ultrapassa 5 mil buquês entregues por mês

Fundada em 2020 pelos sócios Victor Campos e Felipe Oliveira, a Flower Club atende macrorregiões de São Paulo levando flores frescas para a porta dos clientes

Com três anos de atuação, uma startup brasileira está reinventando a forma como as pessoas consomem flores e se conectam com os benefícios delas para o bem-estar. A Flower Club oferece um programa de assinaturas que leva buquês de flores frescas para a casa dos clientes a partir de parcerias com produtores e cooperativas.

Mesmo com a aposta ousada de começar as atividades no auge da pandemia de Covid-19, os fundadores Victor Campos e Felipe Oliveira viram o negócio atingir um rápido crescimento, conquistar investimento-anjo e chegar a mais de 5 mil buquês entregues mensalmente.

Pelo site da Flower Club (flowerclub.com.br), os clientes podem escolher a frequência de entregas entre os planos mensal, quinzenal ou semanal, de acordo com suas preferências e necessidades.

A cada período, eles recebem em sua casa um buquê de flores frescas cuidadosamente montado pela equipe de especialistas da startup e podem pausar as entregas a qualquer momento por motivos de férias, feriados ou viagens. Ao eliminar burocracias e oferecer um processo de cancelamento descomplicado, a empresa proporciona uma jornada de compra e uso do serviço livre de dores de cabeça.

Desde sua fundação, o negócio tem conquistado um crescimento exponencial. Em 2022, alcançou um marco significativo ao receber investimento da Poli Angels, Harvard Angels e investidores individuais, o que fortaleceu suas operações.

“Hoje estamos com mais de 5 mil buquês entregues mensalmente, atendendo macrorregiões de São Paulo, como Alphaville, ABC (Santo André, São Caetano e São Bernardo), Guarulhos, Granja Viana e Taboão da Serra. Recentemente, iniciamos uma nova rota que abrange as cidades de Jundiaí, Louveira, Valinhos, Vinhedo e Campinas”, explica Felipe Oliveira, sócio-fundador da Flower Club.

Flores como hábito de bem-estar

Ao contrário das tradicionais redes de floriculturas que são conhecidas por focar em datas comemorativas e ocasiões especiais, a Flower Club está conquistando um público que busca colorir seus dias, independentemente de alguém presenteá-las ou de datas celebrativas. Os clientes são os protagonistas de seus próprios momentos especiais, comprando e desfrutando de buquês frescos com a recorrência que acharem melhor.

A Flower Club não apenas promove o consumo de flores no cotidiano, mas também tem como missão incentivar as pessoas a explorarem os inúmeros benefícios que elas podem proporcionar em casa. Mais do que elementos decorativos, as flores possuem propriedades terapêuticas que contribuem para o bem-estar e a saúde. Ao inseri-las em seus lares, os clientes transformam seus espaços em refúgios para momentos de pausa e renovação em meio à correria do dia a dia.

“A gente valoriza a jornada de aprendizado dos clientes enviando também um guia com informações sobre as espécies das flores recebidas, curiosidades e dicas de cuidado. É mais do que receber flores, é a oportunidade de aprender e se conectar ainda mais com elas”, complementa Felipe.

Mais cor e vida dentro de casa

A dona de casa de São Paulo Luciana Marchetti é assinante da Flower Club há dois anos. Ela descobriu o serviço por meio de uma pesquisa no Google. Decidiu experimentar e acabou se tornando uma cliente fiel no plano semanal. “Eu queria trazer mais natureza para dentro do meu apartamento, mas nunca soube cuidar bem de plantas, nem tenho muito espaço disponível.

As flores são uma maneira mais fácil e prática de trazer beleza e vida para minha casa”, conta Luciana, que já tinha o costume de comprar flores em supermercados, mas ficava insatisfeita com a durabilidade delas. “Com a Flower Club, minhas flores duram até 15 dias impecáveis. Fico impressionada com essa durabilidade e em ver como os arranjos se mantêm bonitos. As composições são muito bem feitas, quase não há repetição de flores”, elogia Luciana.

Também cliente, a médica Marjori Dulcine conheceu a Flower Club no início da pandemia de Covid-19. “Eu sempre gostei muito de flores e de ter vasos bonitos em casa, não só em ocasiões especiais. Comprava flores no mercado, mas desde a pandemia comecei a fazer compras on-line e não arrisquei comprar buquês para entrega de forma tradicional pelo delivery do supermercado.

Foi aí que vi no Instagram essa ideia incrível da Flower Club. Assinatura flexível para receber em casa arranjos lindos, criativos e diversos era o que eu precisava. Passei a conhecer flores diferentes com combinações inspiradoras. Receber o buquê surpresa passou a ser um momento muito especial”, relata.

Negócio sustentável

A sustentabilidade é uma prioridade para a Flower Club desde o seu início. A empresa se esforça para entregar embalagens mais sustentáveis, visando reduzir seu impacto no meio ambiente. Além disso, a Flower Club estabeleceu metas claras em relação à cadeia de distribuição, que foi cuidadosamente planejada para reduzir desperdícios e emissões de carbono. Todas as entregas são feitas às terças e sextas e não de acordo com a demanda. Isso otimiza a rota das entregas e diminui a quilometragem de circulação dos veículos.

A empresa estabeleceu parcerias diretas com produtores e cooperativas, entregando as flores do produtor diretamente ao consumidor final. Além disso, prioriza flores e folhagens da estação, que são colhidas e enviadas para a sede em São Paulo. Dessa forma, garantem que as flores cheguem até ao destino final com o máximo de frescor e tenham maior durabilidade. Nas próximas semanas, as espumas florais que servem para montar os buquês serão substituídas por um Hidrogel, opção mais sustentável.

Para o futuro, a startup quer escalar suas operações, conquistando um amplo mercado em todo o Brasil, com foco nas grandes metrópoles. “A expansão será cuidadosamente planejada, com estudo dos locais mais propícios para começar. Além disso, pretendemos aprofundar a experiência do assinante com suas flores oferecendo itens complementares, como vasos e tesouras de poda. A ideia é incentivar ao máximo o contato com as flores”, finaliza Felipe.

Sobre a Flower Club

A Flower Club é uma startup fundada em 2020 que oferece uma experiência de assinatura de flores, levando buquês frescos para a casa de seus clientes. Seu objetivo é levar mais beleza, cor e todos os benefícios das flores para o cotidiano das pessoas, promovendo bem-estar, saúde e um ambiente mais acolhedor. Saiba mais em flowerclub.com.br