Adibra lança atualização de norma técnica direcionada aos Parques de Diversões e Atrações Turísticas

A Associação Brasileira de Parques e Atrações (Adibra), após identificar a necessidade de atender às demandas e evoluções tecnológicas do setor, procedeu à atualização da NBR 15.926 – Coletânea de Normas Técnicas que regem os Parques de Diversões e Atrações Turísticas.

O evento de divulgação foi realizado nesta segunda-feira, dia 26 de junho, na sede do CREA, em São Paulo, e reveste-se de extrema importância para o setor de entretenimento, reafirmando o compromisso da Adibra com a segurança do público e o fomento do turismo em terras brasileiras. Na ocasião, estiveram presentes a diretora de Turismo do Estado de São Paulo, Victória Di Paula, e a secretária executiva na Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Luciane Leite.

A promulgação da NBR 15.926 ocorreu em março de 2011, resultado de um trabalho conjunto entre a Adibra, um seleto grupo de especialistas, engenheiros e profissionais do setor, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sob a liderança do engenheiro e presidente do Conselho Consultivo da Adibra, Francisco Donatiello Neto. Trata-se de um documento de autorregulamentação, cuja aceitação transcende fronteiras e se alinha às normas técnicas internacionais, tais como as Normas Americanas e Europeias.

Na ocasião, a iniciativa representou uma verdadeira transformação no âmbito das operações de Parques de Diversões e Atrações Turísticas no Brasil, passando, assim, a atender a todas as exigências legais necessárias para que uma norma possa nortear as ações do poder público, orientar os empreendedores de parques e atrações turísticas e conferir segurança ao público em geral.

A atualização da norma ABNT NBR 15.926:2023 tem sido objeto de trabalho nos últimos anos e, recentemente, foram atualizados os capítulos de Terminologia, Requisito de Segurança, Inspeção e Manutenção, Operação e Parques Aquáticos e inseridos novos capítulos, contemplando Parques de Trampolim, Parques de Neve, Tematização e Inclusão de Pessoas com Deficiência.

O presidente do Conselho Consultivo da Adibra, Francisco Donatiello Neto, destaca que a associação tem como premissa fundamental a segurança, e ressalta a importância de os parques de diversões observarem as regulamentações locais aplicáveis, trabalhando em estreita colaboração com as autoridades competentes, com o intuito de assegurar a proteção dos visitantes. “A Adibra tem o propósito de sempre auxiliar seus associados, mantendo-os atualizados e informados sobre os regulamentos específicos estabelecidos para segurança. É por isso que, desde 2008, temos empenhado esforços no que tange às Normas Brasileiras para Parques de Diversões e Atrações”, esclarece.

Mercado de Parques de Diversões

O potencial de desenvolvimento do setor de parques, atrações turísticas e entretenimento no Brasil, mercado com 89 milhões de visitantes anuais e com R$ 7,1 bilhões de faturamento, é comprovado pelo estudo “Parques, atrações turísticas e entretenimento no Brasil – Panorama Setorial e novos investimentos”, lançado em março de 2023, idealizado pela Associação Brasileira de Parques e Atrações (Adibra) e pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), e produzido pela empresa Noctua, especializada em inteligência de mercado em hospitalidade e entretenimento. Entres os dados levantados pelo estudo, o setor gera mais de 35 mil empregos diretos e mais de 130 mil empregos indiretos.

Para a presidente da Adibra, Vanessa Costa, à medida que o setor apresenta resultados tão positivos, conforme evidenciado pelo estudo recente, o papel da associação torna-se cada vez mais relevante para apresentar aos associados diretrizes que orientem e impulsionem a indústria, incluindo a questão primordial da segurança.

“Consolidar a cultura da segurança nos empreendimentos do setor é uma das missões fundamentais da nossa associação, e contar com Normas Técnicas da mais alta qualidade, completamente alinhadas às normas internacionais, configura-se como uma das ferramentas mais cruciais para garantir operações seguras e responsáveis, que visam proporcionar aos nossos visitantes memórias afetivas inigualáveis, as quais, do meu ponto de vista, somente um dia em um empreendimento do nosso setor pode oferecer. Por esse motivo, enfatizamos a importância de que cada empreendimento esteja atento à atualização da NBR 15.926”, conclui.

Sobre a Adibra

A Associação Brasileira de Parques e Atrações foi criada em 1989 e reúne mais de 150 empresas filiadas, que representam 500 empreendimentos, entre parques aquáticos, temáticos, itinerantes, de trampolim, aquários, atrações turísticas, Centros de Entretenimento Familiar (FEC´s), jogos eletrônicos, buffets infantis e fornecedores do setor.

A missão da Adibra é promover a união e desenvolvimento sustentável do setor, consolidando a cultura da segurança e da excelência por meio da educação, inovação, ética e responsabilidade social.

