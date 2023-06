15:11:24 Viih Tube e Eliezer abrem a casa para Lucas Rangel e mostram a adaptação com a chegada da filha Lua

O sétimo episódio do quadro PodEntrar, quadro apresentado por Lucas Rangel no canal PodDelas, foi gravado na casa dos recentes papais do meio artístico, Viih Tube e o marido Eliezer. O casal recebeu Rangel para mostrar as transformações na rotina, com a chegada da bebê Lua, de dois meses.

Viih e Eli compartilham com os seguidores nas redes sociais o dia a dia como pais e a realidade sem filtro de uma família em fase de adaptação à recém-nascida. Eles mostram que as dificuldades e desafios fazem parte dessa jornada, com a chegada da filha.

Ao mostrar a verdade nua e crua da maternidade, o casal quebra o estereótipo de uma casa de influenciadores perfeitamente organizada. Transmitem a mensagem que é aceitável sair dos padrões, para conseguir aproveitar e apreciar essa fase, ao lado da pequena Lua, mesmo com suas particularidades e desafios.

Eles não esconderam nada durante a gravação. A sauna, por exemplo, se transformou em depósito. A louça estava acumulada na pia. O quartinho da bagunça também marcou presença no episódio, claro! rs

O tour ainda incliu um passeio pelo elevador que leva ao terraço da cobertura, “Fiquei com medo de chegar e explodir igual ao meme” disse Rangel brincando com a situação, e não para por aí, a área gourmet com os varais pelo caminho só incrementaram o episódio.

Também tem muita intimidade em cena! O casal abriu à Rangel uma caixa misteriosa, dentro do closet! E nela, dezenas de embalagens de preservativo, brinquedos eróticos e produtos para apimentar a relação.

Desta forma, o episódio de PodEntrar com Viih Tube e Eliezer proporciona uma visão realista e encorajadora da jornada da maternidade.