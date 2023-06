15:14:44 Sucesso nas redes sociais, André Martha Filho viraliza com dicas de como NÃO investir seu dinheiro

Do Pará a Paris: Conheça o humorista que viralizou nas redes com vídeos sobre dicas de como NÂO investir dinheiro e até já se encontrou com Neymar

Humorista ganhou os internautas com personagem de “anti coach” financeiro

O humorista André Martha Filho faz sucesso nas redes sociais com seus vídeos entusiasmados e irônicos sobre mercado financeiro e cotidiano. Atualmente, o paraense acumula mais de 370 mil seguidores no TikTok e 160 mil seguidores no Instagram, e conquista os fãs com suas respostas inusitadas em interações com seus seguidores.

Antes de trabalhar com o mundo da internet, Martha atuou como comentarista de futebol e foi um dos apresentadores do podcast Último Lance, do jornal O Liberal, o maior veículo de jornalismo do estado do Pará. Em outubro do ano passado, o influenciador teve um encontro com Neymar e até presentou o atacante com uma camisa do Paysandu, time que André torce.

Formado em comunicação em 2011, André tem experiência nas mais diversas áreas do mundo digital, mas ficava apenas nos bastidores. Quando começou a produzir conteúdo para as redes sociais, descobriu seu maior dom, proporcionar momentos de felicidade e tirar o melhor sorriso de todos ao seu redor.

“Eu amo trabalhar com as redes sociais e sempre gostei de estar nos bastidores das produções, mas eu nunca tinha me sentido completo. Quando comecei a gravar vídeos para o Instagram, as coisas começaram a mudar.” Afirma Martha.

O influenciador conta que todo seu reconhecimento veio de forma muito inesperada e com naturalidade. “Esse sou eu na vida real. Quem convive comigo sabe que faço brincadeiras o dia todo.”

Um de seus quadros com maior relevância são os conselhos que dá aos seus seguidores. “É engraçado até para mim porque quando estou com meus amigos eu falo da mesma forma. Quando me pedem conselhos, sou sempre irônico. Brinco que o óbvio precisa ser dito, é nesse momento que a diversão aparece.” Complementa o humorista.