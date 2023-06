Richarlison dá seu primeiro depoimento inédito após a Copa do Mundo

Após mais de seis meses longe da amarelinha, o atacante Richarlison celebra seu retorno à Seleção com um conteúdo inédito que acaba de ser publicado no The Players’ Tribune, primeira plataforma de conteúdo do mundo liderada por atletas. Em uma edição especial de estreia da série “Signature” do TPT no Brasil (formato especial onde grandes atletas de todo o mundo abrem sua intimidade por meio de textos e vídeos), o jogador revela os bastidores do esforço para jogar a Copa do Mundo após uma grave lesão sofrida no Tottenham, que por pouco não impediu sua convocação.

Os sacrifícios valeram a pena, e Richarlison acabou se recuperando a tempo de disputar o Mundial no Catar. Porém, a eliminação para a Croácia nas quartas de final foi um baque que o camisa 9 demorou a assimilar e contou tudo em seu depoimento inédito: “Fiquei derrubado, não queria sair de casa. Meus amigos de Nova Venécia vieram pra me dar uma força e eu fui me levantando, acordando do pesadelo. Aos poucos aquele sentimento de amor foi voltando pro meu coração”, disse em trecho da entrevista.

Outro tema abordado pelo atacante em seu novo depoimento é o seu engajamento em causas sociais, motivado por suas raízes humildes e a identificação com o povo brasileiro. Richarlison já havia demonstrado sua inquietude social em outras oportunidades no The Players’ Tribune, como a campanha em defesa do Pantanal e o apelo para que as pessoas tomassem a vacina contra a covid-19.

No ano passado, às vésperas da Copa, TPT Brasil homenageou o atacante com a pintura de um mural no Beco do Batman, que se tornou ponto turístico durante o Mundial.

Após a produção do conteúdo, Richarlison comentou com exclusividade sobre o resultado final e sobre a experiência de sua primeira declaração oficial em primeira pessoa após a Copa do Mundo. “É difícil colocar em palavras o quanto este país significa para mim, mas eu queria escrever este artigo do Players’ Tribune e tentar o meu melhor para fazer isso.

O Brasil é meu amor, minha casa, minha raiz. Esta é uma história de amor pelo país que me construiu e por todas as pessoas que acreditam em mim. Eu não estaria aqui sem todos vocês. Espero que ao ler este artigo vocês entendam isso”, declarou o craque.

Sobre a escolha do TPT Brasil como plataforma para contar sua história, Richarlison conta que o objetivo principal foi mostrar seus sentimentos de maneira completa para fãs de todo o mundo, sem edições ou intervenções. “Como atleta, sinto que os fãs e a mídia estão vendo apenas um pouco do que eu sou. Acho que é por isso que quis escrever isso – colocar esses pensamentos no papel e mostrar um pouco daquilo que as pessoas não veem. Sou muito grato ao The Players’ Tribune Brasil por oferecer essas oportunidades a atletas brasileiros como eu e espero que mais atletas utilizem a plataforma como uma maneira especial de permitir que seus fãs os conheçam”, completou.

Eduardo Paulsen, Head do The Players’ Tribune Brasil, também falou sobre o depoimento. “Para nós, é super importante ter um atleta com o peso do Richarlison em nossa plataforma. E estamos muito felizes em lançar o primeiro conteúdo da linha “Signature” do TPT aqui no Brasil. Isso sem dúvida é um passo grande para nosso crescimento e evolução no país”, comemora o executivo.

O depoimento pode ser lido na íntegra neste link.

Crédito das fotos: Sam Robles