Geotab anuncia ferramenta de IA generativa para agilizar obtenção de insights e agregar valor ao cliente

Versão beta do Project G Generative AI, disponível em inglês, fornece informações relacionadas ao desempenho, eficiência e outras métricas do veículo

São Paulo, junho de 2023 – A Geotab, líder global em soluções de transporte conectado, está levando a experiência de dados a novos patamares. A empresa acaba de anunciar um projeto beta que introduz modelos de IA generativa em sua plataforma, estabelecendo um novo padrão na indústria.

Com o Project G, a Geotab capacita os clientes participantes a acessarem facilmente insights sob demanda sobre desempenho dos veículos, eficiência e sustentabilidade, de maneira ágil e eficaz.

Ao aproveitar o poder dos modelos de linguagem natural, o Project G, que é uma versão beta, disponível apenas em inglês, reduz o tempo dos clientes para obter insights e transforma o processo de análise de dados da frota em uma experiência simples e intuitiva. Durante o período de testes, clientes selecionados passam a ter acesso a um assistente digital que permite o envio de perguntas por meio de uma interface de chat integrada ao Geotab Data Connector, obtendo respostas imediatas com insights orientados por dados. Desde o desempenho do veículo e tempo de ociosidade, até comparações de economia de combustível, utilização do veículo e redução de custos, o Project G fornece análises abrangentes e de fácil compreensão.

Nos últimos anos, a IA generativa se tornou significativa, e organizações em todo o mundo têm explorado seu potencial para impulsionar a eficiência dos negócios e o atendimento ao cliente. O Project G foi desenvolvido com a expertise de mais de 20 anos de Geotab no mercado de análise de dados para frotas. Com base em princípios de privacidade por design, o sistema mantém todos os dados telemáticos do cliente seguros dentro do ambiente da Geotab, sem nunca compartilhá-los com grandes modelos de linguagem (LLM).

“Temos uma sólida história de inovação em IA e big data, processando mais 55 bilhões de pontos de dados em mais de 3,6 milhões de veículos conectados, e aproveitamos essa expertise para desenvolver o projeto beta. Com uma das maiores equipes de ciência de dados do setor e presença global em 165 países, temos o conhecimento e a escala necessários para treinar modelos de IA poderosos e agregar valor aos clientes. O Project G fornecerá os insights necessários para analisarmos a usabilidade da ferramenta e expandirmos o projeto no longo prazo”, afirma Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab para o Brasil.

“Com o Project G, damos um salto gigantesco ao demonstrar o impacto da IA generativa no cenário do transporte conectado. Há muito tempo somos reconhecidos como líderes em inteligência de dados, utilizando modelos IA e machine learning. Essa ampla experiência nos proporciona uma oportunidade única de analisar grandes quantidades de dados das frotas, identificar padrões e gerar recomendações inestimáveis para otimizar a eficiência operacional”, comenta Mike Branch, vice-presidente de dados e análises da Geotab.

“O projeto beta é uma colaboração fantástica com os clientes. Somos capazes de alinhar requisitos e desafios do mundo real com a experiência em ciência de dados para aprender, adaptar e desenvolver recursos. As possibilidades são ilimitadas e temos o compromisso de fornecer soluções de ponta que tornem os dados facilmente acessíveis aos nossos clientes”, acrescenta Branch.

Para mais informações, acesse: http://www.geotab.com/project-g.

Sobre a Geotab

A Geotab é líder mundial em soluções para transporte conectado. Fornecemos soluções de telemática – rastreamento de veículos e ativos – para mais de quarenta mil clientes em 165 países. Temos investido em pesquisas pioneiras de dados e inovação por mais de 20 anos, para permitir que parceiros e clientes, inclusive as organizações da Fortune 500 e setor público, possam transformar suas frotas e operações.

Conectamos mais de 3,6 milhões de veículos e processamos mais de 55 bilhões de pontos de dados por dia para que nossos clientes possam tomar as melhores decisões, aumentar a produtividade, ter frotas mais seguras e atingir suas metas de sustentabilidade. A plataforma aberta e o Marketplace da Geotab, oferecem centenas de opções de soluções de terceiros. Com o respaldo de uma equipe de cientistas de dados líderes da indústria e especialistas em IA, a Geotab vem revelando o poder dos dados para entender análises em tempo real e preditiva – solucionando os desafios do presente e futuro. Para saber mais, acesse www.geotab.com.br e siga-nos no @GeotabBrasil e no LinkedIn ou visite o Blog da Geotab.

