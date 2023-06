14:36:54 E-mail marketing está entre as tendências de marketing digital em 2023

Confira dicas de especialista para aumentar as vendas do seu e-commerce

Após o crescimento exponencial do e-commerce nos últimos anos, 2023 apresentou uma queda nas vendas on-line. Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), houve uma redução de 4,3% no primeiro trimestre em comparação com o período anterior. “É preciso entender que esse resultado já era esperado. Não indica, de forma alguma, uma desvalorização do comércio eletrônico pelos consumidores. É uma consequência natural do retorno gradual à normalidade à medida que a pandemia diminui seu impacto”, explica Ricardo Heidorn, CRO da Hi Platform.

Nesse cenário, uma estratégia que se destaca como eficaz para impulsionar as conversões é o e-mail marketing. De acordo com uma pesquisa realizada em 2022 pela Digital Commerce 360, em parceria com a Bizrate Insights, o e-mail marketing é a tática que mais influencia os usuários a realizarem compras. Os resultados mostraram que 43% dos entrevistados afirmaram abrir e-mails com anúncios de varejistas pelo menos uma vez ao dia. Surpreendentemente, 60% dessas pessoas realizam compras mensais motivadas pelas mensagens recebidas.

No entanto, para obter bons resultados, o disparo massivo não é a melhor estratégia. Segundo Heidorn, é importante acompanhar e entender as melhores práticas do mercado. Confira cinco dicas do especialista que podem ajudar a aproveitar ao máximo essa ferramenta:

Humanize seu atendimento: este passo torna o e-mail mais impactante e memorável, além de estabelecer um relacionamento duradouro e significativo com os destinatários. Para isso, personalize suas mensagens, quebre o gelo com uma linguagem próxima e amigável, estabeleça conexões emocionais e valorize a individualidade de quem recebe seus e-mails. Ao adotar essa estratégia, sua marca se destaca em meio à concorrência, transmitindo autenticidade e preocupação genuína com as necessidades de cada cliente. Isso faz com que eles se sintam valorizados e compreendidos, o que, por sua vez, aumenta a probabilidade de engajamento, interação e conversão. “A proximidade com o consumidor é um passo importante para fomentar o relacionamento e tornar o cliente mais propenso para a compra. O que torna a personalização ainda mais importante. Nesta etapa é necessário que as marcas conheçam a fundo seu consumidor, suas dores e necessidades. Assim a comunicação se torna mais assertiva, ofertando o que ele realmente quer ou necessita”, afirma.

Personalize suas mensagens: na dica anterior, você viu sobre a importância de personalizar suas mensagens. Mas como fazer isso? Pequenos gestos fazem toda a diferença: inclua o nome do destinatário no assunto do e-mail e/ou no início da mensagem, adapte cada envio de acordo com a ocasião e use emojis (com moderação). Por exemplo, se for o começo da semana, você pode desejar uma ótima semana e, em época de Natal, que tal colocar emojis natalinos no assunto? Essas ações têm o poder de mudar o tom da comunicação e podem arrancar um sorriso do rosto dos seus clientes. Dessa forma, você demonstra que valoriza cada um, criando um vínculo mais forte e aumentando a satisfação e fidelidade, revelando a experiência e fortalecendo o relacionamento com a marca. Vale lembrar que essa estratégia também pode ser aplicada ao atendimento via chat ou qualquer outro canal de comunicação.

A primeira impressão é a que fica: a linha de assunto do e-mail é a primeira impressão que o destinatário terá da sua mensagem. Logo, deve ser desenvolvida de forma atraente e cativante. Para isso, seja claro e conciso. Evite linhas de assunto genéricas e vagas, pois elas podem passar despercebidas ou serem consideradas spam. Quando estiver em dúvida, algumas abordagens que costumam funcionar é despertar a curiosidade ou oferecer um benefício. Utilize palavras-chave que capturem a atenção, como “oferta exclusiva”, “novidades incríveis” ou “convite especial”. Além disso, não se esqueça da personalização. Coloque o nome ou segmente de acordo com seu perfil e interesses. Por exemplo, “Fulano, confira essa oferta exclusiva para você” ou “Últimas tendências em moda para você, Sicrano”.

Saiba os seus resultados: de nada adianta planejar, nutrir e não conseguir visualizar os resultados, não é mesmo? É através deles que você vai conseguir analisar o que está dando certo e o que precisa ser melhorado. Por isso, conte com sistemas que facilitem a comunicação com sua base de contatos e extraiam o máximo de resultados possíveis para garantir o sucesso das campanhas de nutrição. Nesse sentido, o Hi Flow é uma ferramenta de automação de marketing multicanal que oferece inúmeros recursos para o gerenciamento desses momentos. Com ele, você pode criar, enviar e analisar campanhas em poucos minutos, enquanto visualiza o layout do e-mail de forma simples e personalizada. Além disso, é possível programar o envio automático de relatórios de acompanhamento em tempo real para o gestor da campanha. Dessa forma, a análise constante dos resultados serve para acompanhar a tendência de crescimento da sua base e verificar se as conversões previstas estão ocorrendo.

Explore canais diversos: para impulsionar ainda mais as suas vendas, não esqueça da importância de investir em outros canais de comunicação. Embora o e-mail seja relevante, diversificar suas formas de contato alcança um número maior de pessoas simultaneamente.

O uso de WhatsApp, SMS e chatbot faz parte de uma estratégia que amplia suas opções de comunicação e, consequentemente, melhora seus resultados. Essas ferramentas proporcionam interações ágeis, eficientes e personalizadas, resultando em uma experiência ainda mais completa e fortalecendo o relacionamento com sua marca. Além disso, a automação desses canais é fundamental para gerenciar efetivamente todas as interações, aproveitando os benefícios significativos, como redução de custos e otimização do tempo. Com a possibilidade de comunicação direta, entrega garantida e personalização das mensagens, você pode oferecer uma experiência única para cada destinatário.

Sobre a Hi Platform

A Hi Platform surgiu a partir da fusão de duas empresas: a Seeker, uma startup de Blumenau (SC) que desenvolve programas de monitoramento de produtos e marcas em redes sociais, e a Direct Talk, especializada em softwares de atendimento e ferramentas de chat. Com o objetivo de garantir uma jornada completa de experiência de compra, disponibiliza soluções de atendimento e relacionamento com clientes, que inclui chatbots, automação de marketing e comunicações, e impactam todas as etapas, desde a atração de leads até a fidelização. Além disso, a empresa oferece serviços de inteligência artificial e análise de dados para otimizar recursos e gerar oportunidades de vendas. Com sede em São Paulo (SP), Blumenau (SC) e Bahamas, a Hi Platform atende a diversos setores, incluindo varejo, financeiro, saúde e educação.