14:58:33 2GO Bank discute avanço das fintechs na Febraban Tech 2023

Cyllas Elia, CEO do neobank, participa do painel “O avanço dos bancos digitais de nicho”, dentro da programação da Arena Fintech

São Paulo, junho de 2023 – A 2GO Bank, neobank especializado em liquidação de ativos digitais, marca presença na Febraban Tech 2023 para discutir as tendências do mercado financeiro, as fintechs e o novo cenário de negócios. Na próxima terça, 27 de junho, às 15h10, Cyllas Elia, CEO, participa do painel “O avanço dos bancos digitais de nicho”, dentro da programação da Arena Fintech.

O painel vai abordar como os bancos digitais vêm se transformando para atender às demandas dos clientes e consumidores, cada vez mais antenados com as novas tecnologias do mercado financeiro – e de que forma esse cenário exige que as empresas do setor diversifiquem cada vez mais a interface digital, bem como o portfólio de serviços e produtos.

O executivo reforça que essa é uma discussão é atual e relevante, já que o mercado precisa se adaptar e trazer soluções cada vez mais disruptivas – e a presença na Febraban Tech é uma oportunidade estratégica de relacionamento e desenvolvimento de negócios. “É uma oportunidade de estarmos próximos dos clientes potenciais e dos principais players do setor, para discutirmos os avanços e demandas do mercado sob aspectos de tecnologia, inovação, atendimento e produtos, além ratificar/reforçar/etc. nossas soluções financeiras para o mercado B2B”, destaca Elia.

Quem passar pelo estande da fintech vai conhecer a infraestrutura completa da marca para operar no universo cripto e da web 3.0 e o motor de liquidez próprio, que permite realizar a conversão instantânea de grandes volumes a qualquer instituição financeira, para compra ou venda. “São soluções que reforçam nosso posicionamento de neobank liquidante em criptoativos, voltado para o mercado institucional”, diz o CEO.

Presente nos principais eventos do mercado financeiro em 2022 e 2023, a 2GO Bank vem em rota de expansão, atuando em diversos setores como varejo, games e consultorias. Em 2022, a fintech registrou R$ 30 bilhões movimentados em 18 milhões de transações.(segunda vez que vcs confundem volume de transações com valor).

A Febtraban Tech é o principal evento de tecnologia e inovação do setor financeiro, que reúne lideranças dos setores de tecnologia, inovação e sustentabilidade, bem como o público interessado na evolução da economia digital. O evento acontece nos dias 27, 28 e 29 de junho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP).

Sobre a 2GO Bank

A 2GO Bank é um neobank especializado em liquidação de ativos digitais, atuando nos mercados digitais e tradicional, que desenvolve ferramentas e APIs de integração, com alta tecnologia, capazes de proporcionar mais escalabilidade e agilidade a seus usuários. A fintech tem como maior fortaleza a velocidade e segurança de suas operações e adota restritas políticas de Compliance para ofertar segurança jurídica a seus clientes. Possui um portfólio completo de soluções financeiras e de pagamento, além de toda a infraestrutura e conhecimento no universo cripto e Web3. Tem como missão popularizar as operações financeiras, pavimentando o caminho do futuro com criptoativos. Sua visão é atingir o status de maior banco digital liquidante de criptoativos do Brasil.

