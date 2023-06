16:03:57 Megacongresso reúne quase 4 mil professores em Foz do Iguaçu, PR

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Quase 4 mil professores da Rede Adventista de Educação que atuam no Estado de São Paulo se reunirão em Foz do Iguaçu, Paraná, nos dias 25 a 27 de junho para um megacongresso. Nesta edição, o evento, que acontece a cada cinco anos, bate seu recorde em número de professores reunidos num só lugar.

Megacongresso reúne quase 4 mil professores em Foz do Iguaçu, PR

Intitulado “Vida com Propósito“, o encontro é baseado em dois princípios: valorizar e inspirar o professor. De acordo com o idealizador do evento, Ivan Góes, diretor da Educação Adventista para o Estado de São Paulo, não existe rede educacional sem professor. “Tudo começa na sala de aula e queremos valorizar o protagonista dela: o professor. Queremos inspirá-lo para que ele continue o trabalho que faz, continue deixando um legado na vida dos alunos”, explica.

Megacongresso reúne quase 4 mil professores em Foz do Iguaçu, PR

O evento será realizado no Rafain Palace Hotel & Convention, na Av. Olímpio Rafagnin, 2357 – Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu – PR, e contará com palestras, participações de especialistas na educação, cerimônias de reconhecimento, apresentações musicais, entre muitas outras atrações.

Megacongresso reúne quase 4 mil professores em Foz do Iguaçu, PR

A programação do evento inclui um passeio pelas Cataratas do Iguaçu na manhã de domingo, 25, e uma visita ao Paraguai na manhã de quarta-feira, 28. Haverá grande circulação de pessoas em tais pontos, afinal, os quase 4 mil professores farão os passeios de maneira simultânea.

Megacongresso reúne quase 4 mil professores em Foz do Iguaçu, PR

Embora o megacongresso inicie na noite de domingo, 25, os professores embarcarão em cerca de 100 ônibus de viagem, que partirão de diferentes pontos do Estado paulista na noite de sábado, 24, com destino a Foz do Iguaçu, Paraná, onde ficarão hospedados em 15 hotéis da região.

Para mais informações, entre em contato:

Assessoria de Imprensa

Vanessa Moraes

(11) 99797-4910 (whatsapp)

vanessa.moraes@adventistas.org.br

Ainda assim;

Ainda mais;

Além disso;

Apesar disso;

Assim como;

Bem como;

Contudo;

Do mesmo modo;

Em outras palavras;

Juntamente com;

Nesse sentido;

Ou seja.

Por exemplo;

Porém;

Seja como for;

Todavia;

Ainda assim;

Ainda mais;

Além disso;

Apesar disso;

Assim como;

Bem como;

Contudo;

Do mesmo modo;

Em outras palavras;

Juntamente com;

Nesse sentido;

Ou seja.

Por exemplo;

Porém;

Seja como for;

Todavia;

Ainda assim;

Ainda mais;

Além disso;

Apesar disso;

Assim como;

Bem como;

Contudo;

Do mesmo modo;

Em outras palavras;

Juntamente com;

Nesse sentido;

Ou seja.

Por exemplo;

Porém;

Seja como for;

Todavia;

Ainda assim;

Ainda mais;

Além disso;

Apesar disso;

Assim como;

Bem como;

Contudo;

Do mesmo modo;

Em outras palavras;

Juntamente com;

Nesse sentido;

Ou seja.

Por exemplo;

Porém;

Seja como for;

Todavia;