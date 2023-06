A Tarifa Social de Energia Elétrica registrou um novo aumento na cidade de Guarulhos e chegou à marca de 79,1 mil beneficiários em maio de 2023, o que representa 790 cadastros a mais que do que em abril. O benefício concede descontos no valor da fatura de energia elétrica para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Tarifa Social de Energia Elétrica atinge 79 mil beneficiários em Guarulhos

No período de um ano houve um aumento de 30,2 mil no número de beneficiários, representando um aumento de 61% no período. “Esse benefício significa uma grande ajuda para as famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade, já que os aumentos da tarifa de luz nos últimos anos impactaram de forma relevante na economia das famílias”, comentou o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante.

Os valores de desconto são escalonados de acordo com o consumo de energia, sendo que quanto maior a economia no gasto energético maior o valor do desconto.

Têm direito de receber o benefício famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, o equivalente a R$ 660, idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Famílias que recebem até três salários mínimos, mas que tenham portador de doença ou deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual ou múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, também podem obter o desconto.

Confira os endereços das unidades de atendimento assistencial em Guarulhos

Central do CadÚnico: avenida Bom Clima, 425 – Jardim Bom Clima.

Mediante agendamento pelo site agendamentosdas.guarulhos.sp.gov.br. Aqueles que sentirem dificuldade em utilizar o site podem entrar em contato pelo WhatsApp (99508-5210) ou pelos telefones 2408-7020 e 2087-4270.

Centro de Referência da Assistência Social (Cras): confira os endereços em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras.

CadMóvel 1: CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 31 de julho

CadMóvel 2: ACM Cumbica

Rua Crato, 197, Vila Nova Cumbica

Até 30 de junho

CadMóvel 3: Circo Escola

Avenida Guapé, 449 – Cidade Seródio

Até 2 de outubro

Van do CadÚnico: Parque Cecap

Rua Célia Domingos Faustina, 295

Até 23 de junho

Fotos: Marcio Lino/PMG

23/06/2023