Parceria entre escola municipal e Unifesp promove apropriação de conceitos matemáticos

As turmas do 2º ao 5º ano do ensino fundamental da EPG Dorcelina de Oliveira Folador, no Parque Jurema, participaram de atividades do Clube de Matemática, ação que ocorre desde abril com o objetivo de promover atividades pedagógicas com foco no desenvolvimento de situações de aprendizagem e que integra o Programa de Pesquisa em Educação Básica, realizado por meio de parceria entre a unidade escolar e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

O projeto Clube de Matemática, financiado pela Fapesp e coordenado pela professora Vanessa Moretti, da Unifesp, tem duração de quatro anos e conta com uma ampla equipe de pesquisa que envolve pesquisadores, professores da rede municipal, estudantes de graduação, mestrandos e doutorandos da Unifesp.

A primeira atividade desenvolvida com os estudantes foi a Teia Compartilhada, que teve como foco evidenciar a importância do trabalho em equipe também no fazer matemático na escola. “A atividade marcou a abertura do Clube de Matemática na EPG e objetivou a resolução coletiva de um problema. Alunos de todas as turmas ficaram diante do desafio de equilibrar um balão em um barbante e tiveram que encontrar a solução juntos, cada turma a seu modo, mas todos focados em debater para encontrar a resolução”, explica Lidiane Chaves Zeferino, vice-diretora da unidade escolar e participante do Clube de Matemática.

Outra atividade realizada foi o Dia dos Jogos Matemáticos. Com o objetivo de despertar a alegria em brincar recorrendo ao pensamento matemático fora da sala de aula, foi organizado um circuito com vários jogos envolvendo conceitos matemáticos.

Aprender matemática brincando

Os jogos utilizados durante a atividade são parte do acervo do Clube de Matemática da Unifesp e foram criados pelos alunos da graduação em pedagogia da universidade, no contexto das aulas de fundamentos teórico-práticos para o ensino de matemática.

Ao longo de 2023 as situações de aprendizagem com os alunos têm como foco a apropriação de conceitos algébricos por meio do trabalho coletivo entre as crianças, a ludicidade e a participação ativa dos estudantes na resolução das propostas.

A implementação do Clube de Matemática na EPG Dorcelina contou com um processo de seleção dos professores bolsistas e formação de equipe com graduandos do curso de pedagogia da Unifesp, técnico em pesquisa e professores da unidade escolar. Além disso, a parceria com a Fapesp para a realização do projeto na escola permitiu a preparação de uma sala que já está equipada com mobiliário novo.

A retomada das atividades do Clube de Matemática do projeto está prevista para o retorno dos alunos às aulas, após o recesso escolar do mês de julho.