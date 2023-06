Transição para cloud: tendência para o mercado da saúde nos próximos anos

14:41:28

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Com projeção de crescimento de 50% até 2024, Flowti lidera a transição do físico para a nuvem na saúde brasileira

A adoção da hospedagem na nuvem tem sido uma tendência mundial para qualquer negócio, e a saúde não fica de fora disso. De acordo com dados do TIC Saúde 2022, 60% dos estabelecimentos da área possuem o armazenamento de arquivos ou banco de dados em nuvem. E para acelerar ainda mais a transição para a cloud, a Flowti, empresa presente em mais de 500 instituições no Brasil e na América Latina, inicia um novo período de crescimento. A organização com sede em Blumenau (SC), planeja um crescimento de 50% até o ano de 2024.

Atualmente, apenas 41% das instituições de saúde no País possuem capacidade de processamento na cloud (TIC Saúde 2022). Por isso, mais organizações têm buscado o modelo de sistemas através da nuvem. Em 2021, por exemplo, 38% das clínicas, hospitais e demais possuíam tal tipo de capacidade de processamento.

Entre os benefícios apontados, o ganho de tempo de atendimento e na busca por registros do paciente dentro do sistema, além da otimização da gestão e a segurança dos dados têm chamado a atenção.

“As organizações que ainda utilizam armários e documentos estão suscetíveis aos danos e ao roubo dos documentos físicos, sem falar da questão dos processos, que são mais demorados por conta da busca manual. Por isso, a transição para a nuvem busca melhorar a gestão com a agilidade do atendimento, diminuir erros nas medicações, além de facilitar o repasse de informações entre médicos, enfermeiros e a administração”, explica Wilton Rondon Ribeiro Júnior, CEO da Flowti.

Empresa com larga experiência em gestão para ambientes de missão crítica, a Flowti tem liderado os projetos de transição do “on premises” para a cloud nas instituições de saúde no Brasil.

Após mudanças internas, em julho de 2022, a Flowti registrou um crescimento de 85% no resultado operacional, com o investimento na cloud, melhoria do Net Promoter Score, aumento da equipe comercial, otimização de custos e aumento no faturamento.

“Contamos com grandes mudanças que têm nos impulsionado e colaborado para mudar o panorama de instituições de saúde no Brasil. Com a mexida na equipe e o reforço da cloud, temos expandido nossas operações e conquistado ainda mais espaço no mercado”, completa Wilton.

A Flowti tem como objetivo principal ser o “porto-seguro” das instituições que buscam inovação, eficiência e segurança da sua infraestrutura de TI. Para isso, a organização conta com um time multidisciplinar de especialistas e mais de 180 funcionários, que somam mais de 500 certificações e está em processo contínuo de atualização

A organização possui parcerias com a Dell, Microsoft, AWS e Kaspersky para diversas áreas, desde o fornecimento de produtos e sistemas operacionais até a transição para ambiente em cloud, antivírus e outros mecanismos de proteção das ferramentas.

Futuro

Presente em mais de 500 instituições no Brasil e na América Latina, a Flowti busca um novo período de progresso. A empresa, com sede em Blumenau (SC), planeja um crescimento de 50% até o ano de 2024.

“Temos um grande mercado potencial para a cloud no Brasil, e seguiremos investindo nesta mudança para os hospitais e demais organizações. Vamos levar nos esforços para todo o País, em especial para o estado de São Paulo, que tem grandes instituições do setor”, encerra Wilton.

A organização atualmente está em países como Argentina, Chile, Uruguai e Peru. No ano de 2022, a empresa apresentou um crescimento de 20% em relação a 2021.