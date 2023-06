Ministro Haddad recebe contribuições do coletivo Derrubando Muros

17:23:39

Integrantes do grupo reuniram-se com ministro na sexta-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu na sexta-feira com integrantes do coletivo Derrubando Muros, que reúne mais de 100 pessoas, entre ativistas, cientistas, economistas, comunicadores, acadêmicos, empresários e políticos.

O objetivo do encontro foi levar ao ministro sugestões com base na Agenda Inadiável para o Brasil, criada em torno de 12 temas estratégicos e que foi submetida a todos os pré-candidatos a presidente no ano passado.

“A reunião ocorrida na sexta-feira com Fernando Haddad é uma evolução natural do diálogo aberto com o governo. O componente novo é a disposição do DM em contribuir de forma aberta e republicana, com conteúdo técnico e expertise nas 12 áreas onde dispõe de especialistas”, afirma José Cesar Martins, coodernador do DM e que participou do encontro.

O grupo entende que o ministro acolheu e incentivou a participação, ouviu com respeito as críticas (“Integrantes do governo precisa abraçar com mais força a reforma tributária”) e se dispôs a aceitar contribuições especializadas do grupo em programas que considera pertinentes.

O DM é uma organização independente, crítica severa das pautas corporativistas e patrimonialistas, não alinhada partidariamente, mas com viés liberal, inclusivo e democrático. Suas contribuições são inteiramente decorrentes de trabalho probono de seus integrantes.