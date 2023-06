15:10:17 Ticiano Americano assume a Prefeitura de Guarulhos a partir desta quarta-feira (21)

Presidente do legislativo ficará à frente do Paço Municipal por três dias

O vereador e presidente da Câmara Municipal, Ticiano Americano (Cidadania), assume a prefeitura de Guarulhos interinamente a partir desta quarta-feira (21). Isso acontece, pois o prefeito Guti (PSD) saiu de férias nesta segunda-feira e ficará cinco dias afastado, enquanto seu suplente o vice-prefeito, Professor Jesus (Republicanos), irá tirar uma licença não remunerada para resolver assuntos pessoais.

Natural de Juazeiro do Norte, Ceará, Ticiano chegou em Guarulhos com apenas três meses de idade. Ele tem 41 anos, exerce seu primeiro mandato e foi o segundo vereador mais votado da cidade, cargo para o qual recebeu 8.270 votos.

O presidente da Câmara Municipal, eleito para o biênio 2023-2024, assume como líder do executivo pelo período de três dias, desta quarta, dia 21, até sexta-feira, 23/06.

Quém é Ticiano Americano

Ticiano Americano é o nome político de Ticiano Neves Tavares. É natural de Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Nascido em 22 de abril de 1982, chegou em Guarulhos com apenas três meses de idade. Trabalhador autônomo e empresário na área de logística de transporte, exerceu cargos em administrações públicas, principalmente nesta área. Já foi secretário adjunto de Transito e Transporte e diretor do Ciretran no Município. Por isso pretende centralizar seu mandado na área de mobilidade urbana. Isso o levou a se mobilizar para integrar a Comissão de Trânsito e Transportes da Câmara, além da de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Está no Cidadania desde 2019, Disputou e venceu a última eleição com 8.270 votos, sendo o segundo vereador mais votado de Guarulhos. Em 15 de dezembro de 2022, foi eleito presidente da Câmara para o biênio 2023-2024.