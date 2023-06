11:22:15 Manifestação Bloqueia a estrada do elenco em Guarulhos

Manifestantes bloqueiam a Estrada do Elenco, em Guarulhos, na manhã desta terça-feira, 20 de junho.

O bloqueio acontece por conta de uma manifestação contra uma reintegração de posse.

Os manifestantes atearam fogo em entulhos, lixo, e impedem a passagem de veículos e ônibus na via.

O itinerário da linha 498- Terminal São João – Rodoviária está sendo desviado.

trata-se de uma informação de trânsito e transporte público em Guarulhos. Infelizmente, com essa manifestação e bloqueio na Estrada do Elenco, é importante que os motoristas e passageiros fiquem atentos às rotas alternativas indicadas pelas autoridades de trânsito. Para os usuários da linha 498 – Terminal São João – Rodoviária, é importante ficar atento aos desvios de itinerário que serão realizados e verificar as informações atualizadas com a empresa de transporte público. É sempre importante manter a segurança em primeiro lugar e evitar situações de risco para os usuários e também para os manifestantes.