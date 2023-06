Karina Soltur é a primeira mulher a assumir a presidência da Câmara de Guarulhos 

Pela primeira vez desde sua implantação no município, a Câmara de Guarulhos estará oficialmente sob o comando de uma mulher. Entre os dias 21 e 23/06, a atual 1ª vice-presidente da Casa, Karina Soltur (PSD), substitui Ticiano Americano (Cidadania) no período em que o chefe do Legislativo assume interinamente como prefeito da cidade.

