14:19:11 Dia Mundial dos Refugiados tem ação educativa para crianças afegãs em Guarulhos

Estado Inaugurada em fevereiro deste ano em reposta à crise humanitária dos refugiados, especialmente do Afeganistão, a Casa de Passagem Terra Nova Guarulhos abriga atualmente 48 afegãos, sendo oito famílias e treze crianças. O equipamento é vinculado à Secretaria de do Desenvolvimento Social. As duas vagas remanescentes estão em quartos ocupados por famílias.

Para marcar o Dia Mundial dos Refugiados nesta terça-feira (20), o Governo de São Paulo promove uma ação voltada às crianças refugiadas no centro de acolhimento, com a presença da ONG Palhaço Sem Fronteiras. O grupo realiza apresentações com pedagogia especializada no atendimento a crianças em situação de crise humanitária.

São considerados refugiados aqueles que, em razão de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontram-se fora de seu país de origem.

Desde o início do ano, o estado de São Paulo atendeu, acolheu e encaminhou cerca de 800 refugiados afegãos. A Secretaria do Desenvolvimento Social investiu R$ 2,5 milhões na abertura da Casa de Passagem Terra Nova Guarulhos e em imóveis compartilhados por refugiados na capital. A iniciativa da gestão estadual zerou o número de afegãos que estavam acampados no Aeroporto Internacional de Cumbica naquele momento.

O equipamento funciona como um ponto de apoio ao posto humanizado da Prefeitura de Guarulhos. O abrigo faz parte da Proteção Especial da Assistência Social e é gerido pela OSC Asbrad — Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude.

Atenção e carinho

O médico “S” — o nome do profissional foi omitido por questão de segurança — é um dos afegãos atualmente abrigados na Casa de Passagem.

Com funcionamento 24 horas, o espaço oferece apoio social, psicológico e jurídico, com atividades de convivência, pedagógicas e culturais. O refugiado elogia a forma como ele, a mulher e os cinco filhos foram recebidos após a saída do Afeganistão, em abril deste ano.

“Minha família e eu recebemos acolhimento, alimentação e apoio para acesso aos serviços públicos. Encontramos um atendimento humanizado e muito carinho por parte da equipe”, afirma.

O afegão ainda relata que sua família está recebendo ajuda de técnicas e educadoras para necessidades cotidianas. “Por exemplo, meus filhos estão na escola e recebem apoio em contraturno para as atividades escolares”, diz.

O médico atuava com treinamento de primeiros socorros para o Exército no Afeganistão, mas teve que fugir do país. “Decidi me candidatar a um visto humanitário para o Brasil e que foi aceito. Escolhemos São Paulo porque minha esposa está lutando contra um câncer e sabíamos que aqui seria possível continuar o tratamento”, relata.

O refugiado afirma que pretende permanecer no Brasil para atuar como pediatra e retribuir a atenção e o cuidado recebidos no país. “Para isso, tenho me empenhado nas aulas de português, que são ministradas diariamente no abrigo”, diz. Porém, ele não esconde o desejo de, um dia, poder retornar ao Afeganistão em segurança. “Mas somente se a situação política se modificar e não houver mais risco para a minha família.”

Desde a inauguração em fevereiro, a Casa de Passagem Terra Nova Guarulhos já acolheu 142 refugiados. O principal objetivo é oferecer abrigo e apoio para estrangeiros em processo de integração à sociedade no Brasil. Os refugiados recebem suporte para acessar serviços e políticas públicas, como benefícios de assistência social e acompanhamento médico.

Além disso, o abrigo também oferece cursos de português de segunda a sábado, auxiliando os refugiados a aprender o idioma local e facilitando a adaptação ao país. Essa iniciativa oferecer condições para que os refugiados tenham melhores oportunidades de inserção social e autonomia.