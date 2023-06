CTPP Saúde visita Centro do Idoso no Santa Mena

16:55:26

O equipamento público oferece cursos gratuitos para mais de 1.700 idosos

A Câmara Temática de Pesquisas e Proposições-CTPP Saúde do Legislativo guarulhense visito u o Centro de Convivência do Idoso (CCI), no bairro Santa Mena, na manhã desta terça-feira, 20 de junho. O órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, oferece atendimento gratuito para mais de 1.700 idosos, em atividades como ginástica, dança de salão, tango, dança cigana, coral, além de aulas de violão, espanhol, crochê, xadrez e artesanato.

De acordo com Gutemberg Tavares, coordenador da CTPP, a visita da Comissão aos órgãos que oferecem serviços públicos aos cidadãos tem a finalidade de subsidiar pesquisas parlamentares para elaboração de projetos de lei fundamentados nas necessidades da população.

Entre as demandas apresentadas pela coordenadora do CCI, Leonisia Ribeiro Tavares, está a necessidade de atendimento psicológico para idosos com depressão. Tavares, que trabalha há mais de uma década no local, disse que a saúde mental é muito importante para o envelhecimento saudável. Segundo ela, os maiores desafios são a superação do luto e da solidão, comuns após a viuvez e o casamento dos filhos. “Nosso foco é o envelhecimento ativo; para nós, o primordial é que os idosos envelheçam felizes e plenos”, declarou.