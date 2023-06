15:15:48 Guarulhos terá orçamento de R$ 6,5 bilhões para 2024

O valor dos programas estará distribuído da seguinte forma: R$12,1 milhões para a Secretaria de Governo; R$10,2 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano; R$32,9 milhões para a Secretaria de Justiça; R$303,5 milhões para a Secretaria de Obras; R$147,5 milhões para a Secretaria de Transportes; R$723 milhões para a Secretaria de Gestão; R$5,1 milhões para a Secretaria de Cultura; R$7,6 milhões para a Secretaria de Trabalho; R$5,5 milhões para a Secretaria de Esportes; R$45,5 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social; R$1,5 milhão para Secretaria de Desenvolvimento Científico; R$56,5 milhões para a Secretaria de Meio Ambiente; R$29,5 milhões para a Secretaria de Segurança Pública; R$20,4 milhões para a Secretaria de Habitação; R$292,8 milhões para a Secretaria de Serviços Públicos; R$3 milhões para a Coordenadoria da Defesa Civil; R$199 mil para a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor; R$3,1 milhões para a Secretaria de Direitos Humanos; R$590 mil para a Controladoria Geral do Município; R$323,8 milhões para a Secretaria de Administrações Regionais; R$ 669,2 milhões para o Ipref; R$1,6 bilhão para a Secretaria de Educação; R$1,3 bilhão para a Secretaria de Saúde; R$45 milhões para a Secretaria da Fazenda; R$532,2 milhões para encargos do município e R$170 milhões para a Câmara Municipal.

O vereador Lauri Rocha (PSD) falou sobre a importância do Hospital Stella Maris, referência no atendimento de cardiologia em Guarulhos e pediu especial atenção do governo municipal e dos vereadores para manter o serviço de saúde em funcionamento. Ele também falou sobre a importância do esporte e lamentou a redução do orçamento da pasta. “Infelizmente, eu gostaria que o esporte de Guarulhos fosse mais valorizado.”

De acordo com o vereador Romildo Santos (PSD) há um déficit orçamentário no município que inviabiliza o aumento de repasse para o Hospital Stella Maris. "A cidade de Guarulhos deixou de arrecadar esse ano mais de R$220 milhões de ICMS; teve 52% de inadimplência de IPTU; e, está sem reajuste de IPTU durante sete anos, com R$330 milhões a menos; não tem como tapar o sol com a peneira, esse ano não tem como fazer repasse para o hospital."

A vereadora Janete Rocha Pietá considerou pequeno o orçamento da Secretaria de Direitos Humanos. “Como a Secretaria dará conta de manter cinco Subsecretarias com essa quantia?”, questionou.