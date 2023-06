Uma das principais transformações é a crescente diversidade cultural em diferentes partes do mundo. As pessoas estão se deslocando em busca de melhores oportunidades de trabalho, educação, segurança e qualidade de vida. Isso resultou em comunidades mais diversas e multifacetadas, trazendo consigo uma ampla gama de experiências, perspectivas e talentos, o que contribui para o crescimento e a inovação em diversas áreas. Outra transformação importante é a crescente interdependência entre as nações. Os desafios globais, como as mudanças climáticas, os conflitos regionais e a instabilidade econômica, têm gerado movimentos migratórios em grande escala.