16:48:12 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região inicia processo seletivo para estagiários de São Paulo

Vagas são destinadas a estudantes do ensino superior, com bolsa-auxílio de R$1.212,00

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE está com inscrições abertas para processo seletivo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 SP. As vagas são voltadas para estudantes do ensino superior, e abrange os cursos de Arquivologia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Socioambientais, Comunicação Social – Jornalismo, Direito, Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental e Logística, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica.

Os interessados devem se inscrever até o dia 26/6, no Portal CIEE no seguinte link:https://pp.ciee.org.br/vitrine/9977/detalhe. Os estudantes selecionados atuarão em uma carga horária de 20h semanais de segunda a sexta. Os estudantes também receberão bolsa auxílio no valor de R $1.212,00 por mês e auxílio-transporte de duas passagens por dia efetivamente estagiado, tendo como referência o valor da tarifa de ônibus do Município de São Paulo.

