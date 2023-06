Sobre a Guarupass

A Guarupass (Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de Guarulhos e Região) é referência no setor de transportes há 28 anos. Além disso, é uma das pioneiras no segmento de bilhetagem eletrônica no País.

Responsável pela administração do Bilhete Único de Guarulhos, cartão eletrônico válido em todas as empresas de ônibus da região, a entidade funciona também como importante elo entre o poder público, usuários do transporte e as Concessionárias do município. Realiza ainda estudos técnicos, visando contribuir com a modernidade, segurança e bem-estar dos passageiros. Sua sede está localizada no centro de Guarulhos, onde também está situada sua loja. No local, os clientes e usuários podem fazer o cadastro, carregar os bilhetes e ter acesso aos demais produtos.

A Guarupass administra mais cinco lojas nos terminais de ônibus da cidade e mais de 100 postos de venda terceirizados, atendendo mais de 1.600 pessoas por dia. Com forte atuação em ações de responsabilidade social, apoia campanhas e entidades por meio de diversos projetos, como o Escola na Garagem, Campanha do Agasalho, do Casamento Comunitário, Natal Solidário, entre outros. Com nove empresas associadas, conta com quase sete mil colaboradores.