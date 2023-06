12:22:45. ConectCar traz solução sem mensalidade para motoristas que trafegam no interior de SP terem acesso a descontos de até 97% em novos pedágios

Com a tag da empresa, clientes também se beneficiam com ganho de tempo e comodidade por meio do pagamento automático e contactless

Quem quiser ter descontos exclusivos para tag de pagamento automático nas novas praças de pedágio em rodovias no interior de São Paulo conta agora com a ConectCar, uma das principais empresas de meio de pagamento automático de mobilidade do Brasil.

Com a tag da empresa, os motoristas podem ter acesso a benefícios que começam com 5% de redução no valor do pedágio e se tornam progressivos, para veículos de passeio, a partir da segunda passagem no mesmo mês, na mesma praça de pedágio e no mesmo sentido, podendo chegar até 97% de desconto. Eles são válidos nas rodovias SP-310 (km 227+800 ao km 454+300), SP-326 (km 293+000 ao km 379+266) e SP-333 (km 83+020 ao km 212+450), geridas pela concessionária EcoNoroeste,

A ConectCar tem opções isentas de qualquer mensalidade, com a Tag Itaú e a Tag Porto, e a opção do Plano Completo, com a menor mensalidade do mercado. Além disso, o uso da tag traz diversas vantagens no dia a dia: pagamento contactless, economia de tempo, uso em 100% das rodovias pedagiadas e em mais de mil estacionamentos, e redução da emissão de CO2, já que não há a necessidade de paradas nas praças de pedágios.

O objetivo da ConectCar é oferecer uma ampla gama de opções para os motoristas e, cada vez mais, incentivar as facilidades que as tags de cobrança automática podem trazer para os consumidores.

“Como empresa de mobilidade, queremos promover experiências fluidas para os motoristas, por onde eles forem, oferecendo uma ampla gama de opções”, observa o CEO da ConectCar, Eduardo Vasconcelos. “Estamos muito felizes em fortalecer nossa capilaridade no interior de São Paulo, região extremamente importante para nós. Com a chegada nos novos trechos, possibilitamos que as pessoas tenham acesso a descontos e aproveitem melhor o tempo com o que de fato importa, graças a essa forma de pagamento totalmente digital”, explica o executivo.

Mais informações sobre os planos, valores e contratação dos serviços estão disponíveis no site da empresa.

Sobre a ConectCar

Fundada em 2012, a ConectCar é uma empresa de meio de pagamento automático de mobilidade que conecta tecnologia e dados para simplificar o ir e vir das pessoas. A empresa, que tem como acionistas o Itaú Unibanco e a Porto, proporciona uma experiência fluida, digital, transparente e personalizada aos consumidores, e faz com que as pessoas tenham mais tempo ao não precisarem ficar em filas para pagamento. A ConectCar está presente em 100% das rodovias pedagiadas e em mais de mil estacionamentos no Brasil, como em shoppings, aeroportos, hospitais, estádios, universidades, teatros e clubes. Integrante da Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático para Mobilidade (ABEPAM), a companhia está alinhada à missão da entidade de contribuir com a agenda pública de mobilidade do país. Com planos para pessoas físicas e jurídicas, a ConectCar disponibiliza as tags em sua loja virtual, e é responsável pela tecnologia presente na Tag Itaú, na Tag Porto e nas tags de muitas outras empresas parceiras. Em 2023, a ConectCar foi vencedora na categoria Meios de Pagamento de Mobilidade do Prêmio Consumidor Moderno e conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar no segmento Pagamentos – liberação de cancelas do Ranking MESC (Instituto Melhores Empresas em Satisfação do Cliente). Para saber mais, acesse conectcar.com.br.