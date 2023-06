20:14:54 Vereadores votam projetos de combate ao feminicídio

Cinco projetos de lei com parecer das Comissões Técnicas Permanentes estão na pauta da Ordem do Dia da Sessão Ordinária da Câmara de Guarulhos marcada para a tarde desta quarta-feira, 14/06.

Vereadores votam projetos de combate ao feminicídio

Como destaque, em segunda votação, estão o PL 696/2022, que proíbe a comercialização do cobre, alumínio e assemelhados sem origem, e o Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal 3494/222, que altera a redação do inciso VII do artigo 12 da referida lei para disciplinar o décimo-terceiro a agentes políticos. Se aprovados, seguirão para sanção do prefeito Guti (PSD).