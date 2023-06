19:30:48 Futebol nas férias: ESP Ibirapuera recebe renomados treinadores para oferecer experiência única aos participantes

A ESP Ibirapuera tem o prazer de anunciar a oportunidade de desfrutar do futebol durante as férias de julho. Em parceria com os renomados treinadores @caiobaribeiro e @denilsonshow, a instituição oferecerá um programa especial para os entusiastas do esporte.

Durante uma ou duas semanas, os participantes terão a chance de conhecer nossa unidade e experimentar a metodologia desenvolvida pelos renomados treinadores. As categorias serão organizadas de acordo com o ano de nascimento dos participantes, proporcionando uma experiência personalizada.

As atividades ocorrerão de 10 a 13/07 e de 17 a 20/07, com aulas diárias de segunda a quinta-feira, com duração de uma hora cada. Os participantes terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades e desfrutar de momentos divertidos com o esporte mais popular do país.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_9G1filDeQVzuDAEsP_J8wdLK3zUe6BSBt7amYCCQiK1y-g/viewform?usp=sf_link. A ESP Ibirapuera está localizada na Dante Pazzanese, 421, e espera receber entusiastas do futebol de todas as idades.

Não perca a chance de vivenciar uma experiência única durante as férias de julho. A ESP Ibirapuera proporcionará um ambiente propício para o aprimoramento das habilidades futebolísticas, sob a orientação de treinadores renomados.