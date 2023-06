Ajuda de custo para médicos bolsistas é aprovada pela Câmara de Guarulhos

23:11:15

Os vereadores aprovaram em definitivo o texto do PL 795/2023 que “Estabelece o pagamento de ajuda de custo aos médicos bolsistas integrantes do Programa Médicos pelo Brasil lotados no Município de Guarulhos”, de autoria da Prefeitura. Assim que receber a sanção do prefeito Guti e virar lei, os médicos bolsistas que atuam em Guarulhos passarão a receber R$ 1,1 mil de ajuda de custo.

Na mesma sessão, realizada na tarde desta segunda-feira (12/06), a Câmara também aprovou dois projetos sobre denominação de via pública: 3122/2022, que vai denominar como Rua Maria Celina Rodrigues, no Bairro Morros, de autoria do vereador Edmilson Souza (PSOL); e 542/2023, que denominará como Rua Andreia Cândido dos Santos, no Jardim Nova Cidade, de autoria do vereador Luís da Sede (PSD).

A proposta contida no PL 696/2022 que visa proibir a comercialização de cobre, alumínio e assemelhados sem origem no Município de Guarulhos, de autoria do vereador Wesley Casa Forte (PSB), foi aprovado em primeiro turno de votação e deverá retornar à pauta na quarta-feira (14/06).

No Grande Expediente foram deliberados 43 requerimentos, um projeto de Resolução, seis Decretos Legislativos e 33 projetos de lei. Os requerimentos apresentam questionamentos sobre temas diversos como contratos, funcionamento de unidades de saúde, recapeamento asfáltico, linhas de ônibus entre outros e serão encaminhados à Prefeitura. Os projetos e decretos serão direcionados às comissões técnicas da Casa para serem analisados.

O projeto de Resolução assinado pelos vereadores Pastor Anistaldo e Geraldo Celestino, ambos do PSC, também deliberado, pretende aumentar para 180 dias o prazo para conclusão das comissões especiais de inquérito. Atualmente, o Regimento Interno estabelece 90 dias como limite.