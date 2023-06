Operação SP Sem Fogo: Governo de SP inicia ação de queima prescrita para minimizar danos de incêndios florestais

O objetivo é reduzir o material combustível e, consequentemente, evitar a propagação de labaredas durante incêndios de grande intensidade. A técnica é largamente utilizada em vários países e é considerada eficiente.

“Em locais onde ocorre um acúmulo de biomassa seca, com propensão aos incêndios, esta técnica se mostra relevante para proteger a área e evitar desastres ecológicos”, afirma a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. “Por isso, estamos empenhados em colocar em prática métodos, como o da queima prescrita, que nos auxiliem à preservação do nosso meio ambiente”, completa.

Outra vantagem da queima prescrita é a abertura de um aceiro negro, que será realizado em alguns trechos, aplicando o fogo em estreita faixa de terra em volta da unidade de conservação. Sua função é diminuir o combustível e evitar que um foco de incêndio se propague, ou até mesmo, se iniciado do lado de fora, consiga atingir o interior da unidade. Além disso, a ação oferece outros benefícios, como o controle de espécies exóticas invasoras, a quebra de dormência (técnica que auxilia na superação das condições naturais de sementes com dificuldade natural no processo de germinação) de espécies do Cerrado e benefícios para a fertilidade do solo.

Importante ressaltar que a queima prescrita é coordenada pela Fundação Florestal, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, que participaram de todo o planejamento, além de contar com o apoio dos demais órgãos ligados à Operação SP Sem Fogo.

SP SEM FOGO – A Operação SP Sem Fogo visa, dentre outras ações, diminuir os focos de incêndio no Estado, principalmente durante o período mais seco do ano, que vai de junho a outubro. Neste ano, o Governo de SP está investindo mais de R$ 97 milhões em aquisição de equipamentos anti-incêndio, veículos, limpeza de áreas marginais de rodovias e ampliação do uso de tecnologia de boletins meteorológicos e monitoramento via satélite.

A operação é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Segurança Pública e Defesa Civil do Estado. Além disso, conta também com ações e investimentos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Fundação Florestal (FF) e Secretaria de Agricultura e Abastecimento.