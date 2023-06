Novo empreendimento leva o clima de uma das praias mais famosas do mundo para o interior de São Paulo

São José do Rio Preto (SP), 6 de junho – Cantada em verso e prosa e admirada por milhões de pessoas no Brasil e no mundo, a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi a fonte de inspiração para o mais novo lançamento imobiliário da TARRAF em Rio Preto, o residencial Copacabana. Apresentado ontem (05) para corretores, em meeting realizado dentro de uma sala de cinema, e para convidados e imprensa em um coquetel no stand de vendas, o Copacabana é o primeiro empreendimento do projeto Praias by Tarraf, um complexo de prédios residenciais que tomará conta de todo um quarteirão em uma das áreas mais reconhecidas e valorizadas atualmente na cidade – ao lado da escola Cris, na rua Luís Figueiredo Filho, duas quadras acima da Av. Romeu Strazzi. Com VGV de R$ 68,3 milhões, o Copacabana será composto de uma torre com 76 apartamentos de 103 m², três suítes e varanda gourmet, distribuídos por 19 pavimentos. O empreendimento foi pensado para quem gosta de um estilo de vida leve e que privilegia morar em boa localização. Serão mais de 13 mil m² de área construída e extensa lista de lazer, com piscina adulto e infantil, solário, salão de festas, área gourmet, churrasqueira, fitness funcional, brinquedoteca, espaço pet, playground, bicicletário, área de convívio com jogos e uma quadra de beach tennis, um dos esportes que mais crescem no Brasil. Grandes nomes da arquitetura e do paisagismo mundial participam do projeto do Copacabana. Como o arquiteto Henrique Cambiaghi, que possui mais de 50 anos de experiência, assinando o projeto arquitetônico; Gil Fialho no paisagismo; e Cristina Barbara no design de interiores. “O Copacabana é um projeto leve e interativo, que inspira a alegria próxima ao mar. Queremos levar uma identidade própria e marcante para o bairro, conectando esse projeto e os próximos lançamentos da linha Praias ao paisagismo e à arquitetura, de maneira orgânica, no dia a dia das pessoas que vão circular por aquela região”, explica o presidente da TARRAF, Olavo Tarraf. Quarteirão Burle Marx Assim como o Copacabana, os futuros lançamentos da TARRAF previstos para a área terão como inspiração alguma praia famosa no mundo. Além disso, o novo e audacioso projeto imobiliário apresentado pela empresa renova a parceria com o escritório Burle Marx, que transporta para seus projetos a essência do trabalho de Roberto Burle Marx, paisagista brasileiro mundialmente conhecido. A calçada no entorno de todo o quarteirão terá um desenho exclusivo e com estilo moderno, transmitindo beleza e harmonia através de formas orgânicas e geométricas, e trazendo para o urbano o sentimento de calmaria que só a praia pode proporcionar. A TARRAF é uma das empresas de construção e incorporação que mais vêm contribuindo com a expansão da verticalização de Rio Preto, com projetos que trazem uma personalidade própria, uma assinatura única. Nos últimos cinco anos, foram 12 condomínios verticais, sendo quatro no passado e cinco previstos para este ano. Para saber mais sobre o Copacabana, acesse aqui. Ficha Técnica Copacabana (complexo Praias by Tarraf) 1 Torre 03 Subsolos + Térreo + 19 Pavimentos Tipo 2 Elevadores 4 Unidades por andar 103 m² 3 SUÍTES | 2 VAGAS | VARANDA GOURMET 7.966,92 m² de área privativa total 1.980,19 m² de área do terreno 13.398,18 m² de área total construída Informações para a imprensa: Comunic Comunicação Estratégica Igor Galante (17) 99791-1216 – igor@comunic.com.br Carlos Cristal (17) 99745-2795 – carlos@comunic.com.br