“As unidades de conservação desempenham um papel crucial na proteção da biodiversidade e na preservação dos recursos naturais. É fundamental investirmos nessas áreas para garantirmos a manutenção dos ecossistemas e o equilíbrio ambiental como forma de assegurar a sustentabilidade ambiental para as gerações presentes e futuras”, reforça a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.



Parques urbanos Em relação aos parques urbanos, serão realizadas obras de revitalização de calçadas, instalação de gradil em locais que foram danificados ou roubados, manutenção de quadras, entre outras.

Tudo isso para trazer conforto e segurança para a população nas atividades de lazer e esporte . Há investimento, também, em cidadania ambiental relativa aos parques, que receberão mais estudantes para processos de imersão e vivências de campo.

O eixo prevê, também, a qualificação de unidades no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI/SP), para estudos de concessão ou permissão de uso. Entre eles estão o Parque Ecológico do Tietê (quatro núcleos), Parque Estadual da Juventude, Parque Estadual do Belém e Parque Jequitibá.



Fauna silvestre As iniciativas não param por aí. Investimentos em proteção à fauna silvestre também estão incluídas neste eixo. O Parque Estadual do Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio, é o habitat da maior população de onças-pintadas em liberdade no Estado

Entrarão em operação quatro novos radares de velocidade, além dos dois já existentes, ao longo da Rodovia Arlindo Bettio (SP-613), via que corta o parque, e serão construídas três passagens de fauna.



Também serão implantados 30 quilômetros de cercas de segurança ao longo da via e outros 10 quilômetros na Estação Ecológica Mico-Leão-Preto. "Queremos conectar os ambientes com segurança para a fauna em geral. Para isso, estamos prevendo, em conjunto com o DER, a revitalização de 114 pontos de passagem de fauna no Estado inteiro", completa Natália Resende.



Além disso, o eixo ainda trará as Comunidades Tradicionais e Povos Originários para o debate e preservação local por meio do programa Guardiões da Floresta. Formado por um comitê de 20 lideranças indígenas do Vale do Ribeira, litoral sul, litoral norte e interior, o projeto irá remunerar povos originários por meio do de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), pela prestação de serviços para a conservação da biodiversidade. A ação beneficiará diretamente 134 famílias, proporcionando emprego e renda, além de desenvolver o ecoturismo sustentável.