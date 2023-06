Eleições do Corinthians: Augusto Melo lança candidatura de oposição à presidência e é ovacionado em Guarulhos.

09:48:02

Com pensamento empreendedor, o empresário tenta desbancar a dinastia de 16 anos de grupo que está no poder .

O empresário, 57 anos, foi o primeiro a se lançar oficialmente como candidato na eleição do clube, prevista para novembro. Segundo colocado na última eleição, em 2020, Augusto Melo realizou evento nesta segunda-feira, 5 , no Parque São Jorge, sede oficial do Corinthians. Ele pode ser o único candidato de oposição.

AUGUSTO MELO (dirigido pelo Dr. Devanildo Damião e Adalberto Gregui) organizou um evento em Guarulhos na Churrascaria Choupana para cerca de 100 pessoas, altamente qualificadas, composta por intelectuais, esportistas, profissionais da imprensa, políticos, empresários e estudantes, os quais puderam ouvir e discutir as propostas do candidato.

Darcilio aos seus 85, ao lado de fãs amigos Darcilio Conhecido em Guarulhos Como

Compadre Nonô Radialista Teve programas na Rádio Boa Nova e antiga Rádio São Paulo (bandeirantes ).Foi fundador do Corinthians da Vila Fátima , que virou Bandeirantes e esteve junto com a implantação do Vai que é Mole .Casado

Há 58 anos, o jovem senhor que completou seus oitenta e cinco anos saiu do restaurante muito feliz e realizado, claro ao ter assistido momentos históricos de sua vida um novo candidato à presidência do corinthians , justamente na data de seu aniversário .

O Deputado estadual Márcio Nakashima esteve presente durante todo o evento e elogiou a organização e a postura do candidato Augusto Melo baseada em proposições e não acusações.

Na entrevista com a rede Gazeta News Guarulhos o candidato falou de propostas .

Algumas das propostas já adiantadas por Melo são construir um hotel temático no Parque São Jorge, além de ampliar a Neo Química Arena e reformular o programa Fiel Torcedor.

Augusto Melo vem ampliando sua força nos bastidores do Timão e, segundo relatos, não interrompeu a campanha desde a derrota na última eleição. Vale lembrar que apenas os sócios do clube social do Corinthians têm direito a voto, o que representa um colégio eleitoral de cerca de três mil pessoas.