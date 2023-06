Ajuda de custo para médicos bolsistas é aprovada em primeira votação na Câmara

09:42:46

Projeto deverá ser aprovado em definitivo na próxima sessão, quarta-feira (7/06), para ser sancionado e virar lei em Guarulhos

A Câmara de Guarulhos aprovou em primeiro turno o PL 795/2023, que “Estabelece o pagamento de ajuda de custo aos médicos bolsistas integrantes do Programa Médicos pelo Brasil lotados no Município de Guarulhos”, de autoria da Prefeitura, na sessão desta segunda-feira (5/06). Para se tornar lei e poder efetivamente chegar ao bolso dos profissionais, o texto depende de mais um turno de votação e da sanção do prefeito Guti.