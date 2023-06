11:10:30 Augusto Melo, candidato a presidente do Corinthians, em Guarulhos

O empresário Augusto Melo estará em Guarulhos nesta segunda-feira, dia 5 de junho, a partir das 19h30, no tradicional restaurante Choupana, no Centro da cidade. Candidato a presidente do Corinthians nas eleições de novembro deste ano, Augusto Melo é o principal adversário do grupo que comanda o clube há mais de 15 anos e vai se reunir com lideranças políticas e empresariais de Guarulhos para discutir os rumos pelos quais pretende levar o Corinthians no triênio 2024/2026.

Augusto Melo tem 57 anos e vive o cotidiano do Corinthians há mais de 40 anos. Já passou por diversos setores, inclusive como assessor das categorias de base, entre 2015 e 2016. Na última eleição presidencial, em 2020, ficou em segundo lugar.

Os jornalistas poderão entrevistar o candidato Augusto Melo no início do encontro, às 19h30. O Restaurante Choupana fica na Rua Força Pública, nº 345, no Centro de Guarulhos.