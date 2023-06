30% das micro e pequenas indústrias gostariam de vender seus produtos ao exterior, mas apenas 2% realmente conseguem

Ao mesmo tempo , 65% dos entrevistados responderam que as empresas brasileiras são menos competitivas do que concorrentes de países industrializados e somente 19% competem de igual para igual.

O principal obstáculo enfrentado, 15 dias anteriores ao levantamento, foi com a qualidade mais baixa de matérias primas (24%), seguido de atraso nas entregas de matérias primas (23%) e falta de matérias primas (22%). “Precisamos fortalecer ainda mais o mercado interno e buscarmos o mercado internacional. Para tanto, várias medidas são necessárias para as empresas, além de políticas públicas, diz Joseph Couri. Sobre a pesquisa Realizado pelo Datafolha, a pedido do Simpi, o Indicador de Atividade da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, traz um panorama geral da categoria. A coleta de dados ocorreu entre os dias 08 e 24 março de 2023, foram realizadas 712 entrevistas. Para consultar outros dados da 6ª edição da Pesquisa Nacional do SIMPI, por favor, entre em contato com a equipe de Assessoria de Imprensa.