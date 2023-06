Presidente do Conselho do CIEE e CIEE Nacional recebe título de Cidadão Paulistano

21:01:26

O presidente do Conselho do CIEE e CIEE Nacional, José Augusto Minarelli, recebe o título de Cidadão Paulistano. A cerimônia foi realizada na última quinta-feira, 25, no Teatro CIEE, no Itaim Bibi, que homenageou a trajetória do educador e escritor nascido em Jaú que se mudou para a metrópole em busca da graduação em Administração. Na cidade, logo no primeiro emprego, teve contato com a seleção e treinamento de executivos, e, desde então, construiu sua carreira conectando talentos e empresas.

A honraria foi concedida pela Câmara Municipal de São Paulo, por iniciativa do vereador Paulo Frange.