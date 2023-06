18:18:52 Associações cobram celeridade do governo publicação de decreto que regulamenta o Marco Regulatório da Criptoeconomia

São Paulo, maio de 2023 – A ABCripto (Associação Brasileira da Cripto Economia), em parceria com mais quatro associações do setor de tecnologia financeira e inovação, protocolou, junto ao Ministério da Fazenda e a Casa Civil, uma carta-conjunta pedindo a celeridade na regulamentação da Lei da Criptoeconomia (14.478/2022).

No documento, assinado pela ABCripto, Abranet (Associação Brasileira de Internet), ABFintechs (Associação Brasileira das Fintechs), MID (Movimento Inovação Digital) e Zetta – que representa empresas de tecnologia financeira – as entidades reforçam a urgência da publicação do decreto presidencial que informará o órgão que vai regular e supervisionar o setor.

Sancionada em dezembro de 2022, a lei entra em vigor em 19 de junho de 2023 e, dentre os principais avanços, determina que o Poder Executivo indique o órgão da administração federal que ficará responsável por regular e supervisionar o mercado. Além disso, o documento reitera a importância da regulamentação para trazer segurança jurídica às empresas para oferecer produtos e serviços no Brasil, em um momento de retomada do mercado.

A íntegra da carta está disponível no site da Abranet. Vale destacar que a ABCripto promove, nos próximos dias 6 e 7 de junho, em Brasília, o Criptorama, para debater os temas do mercado, incluindo a perspectiva da assinatura do decreto que regulamenta o setor de criptoeconomia. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da Sympla.

Sobre a ABCripto

A Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) representa o setor de ativos digitais no país (o bitcoin é o mais conhecido deles). Trabalha para a organização e desenvolvimento do ambiente de negócios, representa os interesses dos participantes do mercado e colabora para a construção de políticas públicas e privadas que fomentem a inovação e garanta direitos dos investidores.

Tem a missão de aproximar os brasileiros do mercado de criptoativos e reunir os agentes responsáveis pelo desenvolvimento desta nova infraestrutura de serviços financeiros.